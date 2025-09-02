La UGR no dispone aún del informe oficial del rechazo al grado en IA

Nuevo curso, nueva memoria. En este caso será para presentar, por parte de la Universidad de Granada (UGR), de nuevo la solicitud de verificación del ... grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial tras el rechazo definitivo en agosto e imposibilitar que se oferte en el curso 2025-2026. También podría ser nueva memoria para olvidar todo lo sucedido en relación a estos nuevos estudios que originó incredulidad y múltiples declaraciones –con los consiguientes enfrentamientos dialécticos– en el ámbito político y universitario. No obstante, es una nueva memoria para reclamar esta titulación.

El rector de la institución universitaria, Pedro Mercado, explicó ayer a IDEAL que «todos los equipos han estado, precisamente, en el mes de agosto, revisando las memorias y ahora empezaremos ya dándole los últimos retoques y los últimos trabajos, para presentar no solo el grado de IA, el de ingeniería Biomédica también, y todos los demás grados que tendremos que preparar para este curso –2025-2026 y ofertarlo si reciben el visto bueno en 2026-2027– y que estaban previstos, como el grado de Industria del español».

A través de los medios

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, tumbó el grado en IA a finales de junio, el día 29 de junio se hizo público al convocar a los medios de comunicación para valorar la situación. La institución granadina presentó un recurso en julio y en agosto, el día 6, se conoció que lo rechazaba. La UGR dijo que presentaba de nuevo la solicitud para poder implantarlo en 2026-2027. Teniendo que pasar por un nuevo proceso. Ayer se abrió el periodo extraordinario –abierto hasta el día 30– para volver a pedirlo.

Lo que no tiene aún la Universidad granadina, según su rector es el informe «definitivo» de Accua en el que detalla por qué se rechaza la memoria que ha presentado para ofertar los estudios de IA e Ingeniería Biomédica para el curso 2025-2026. «No lo tenemos porque lo tiene que trasladar el Consejo de Universidades, que es el que emite la resolución», confirmó Pedro Mercado. Según comentó, siguen teniendo la información que conocieron a través de los medios de comunicación.

«Seguiremos preparando esa memoria también teniendo en cuenta, por qué no, las propias apreciaciones de Accua»

El rector de la institución granadina mira al futuro sin ganas, de momento, de remover lo que ha sucedido. «Empezamos nuevo curso, estamos en septiembre y tenemos nuestro plan de presentar, como ya avisábamos, la memoria para iniciar el proceso de verificación cuanto antes y evidentemente trabajando para que al final tengamos buenos resultados», valoró.

Un curso por delante

Sobre la contratación de profesorado para el grado en IA que Accua cuestionó, el rector defendió que «eso estaba hecho». Añadió: «Se adjuntó también en junio una programación, pero si hay que completarla, pues así se hará y se determinará de forma concreta los temas para que la memoria vaya con todas las garantías para que pueda tramitarse, que pueda tener éxito». Espera que entiendan «la apuesta estratégica en el caso de la IA».

«Seguiremos preparando esa memoria también teniendo en cuenta, por qué no, las propias apreciaciones de Accua, porque creo que hay que tenerlas en cuenta para complementar y hacerla mejor», asumió. «Y al mismo tiempo trabajar con la Universidad de Jaén para el tema de la ingeniería Biomédica para presentar una buena memoria con los aspectos que puedan asegurar y tener garantías para que podamos tener las nuevas titulaciones, como así lo espero, en el próximo año», esperó.

Con la noticia del rechazo algo más reposada, el rector indicó que hay varias sensaciones a falta de evaluarlo. Admitió que «quizás el propio proceso final era apurado en cuanto a la contestación, la preparación y la implantación de titulaciones tan importantes, tan estratégicas en campus» y agregó que «con el tiempo suficiente, con un curso por delante para preparar todos los recursos materiales y de profesorado de forma planificada, puede ser también una buena oportunidad para hacerlo mucho más pausadamente».

Defendió que «tenemos la fortaleza» y van a trabajar para que la Escuela Técnica Superior cuente con ese nuevo grado, así como el campus de Melilla. Y que el título de ingeniería Biomédica pueda también comenzar en el próximo año.

A la pregunta de si en septiembre la entidad académica va a presentar la solicitud de otros títulos, dijo que están analizándolo para la fase ordinaria. Para el curso 2026-2027 habían avanzado la intención de incluir en la programación académica el grado en Industrias del español.