La UGR se convierte en espacio de reflexión sobre una migración regular y segura

La Universidad de Granada ha sido esta semana un espacio de reflexión sobre las migraciones y la libertad de movimiento de los ciudadanos. El proyecto ... FOM@Play, desarrollado entre la Universidad de Murcia y la UGR, ha celebrado en la ciudad un foro en el que organizaciones no gubernamentales e instituciones de todo el mundo se han reunido para analizar las problemáticas relacionadas con el fenómeno migratorio y la libertad de movimiento. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue ayer la encargada de clausurar este congreso e hizo hincapié en que en momentos como los actuales es especialmente importante que haya espacios de reflexión para que evitar que los discursos de odio calen en la sociedad.

La ministra consideró que la Universidad de Granada es un espacio ideal para analizar el papel de las migraciones y dar un paso al frente para la inclusión.

Saiz aseveró que hay que conseguir que los beneficios de la migración sean visibles para todos y dejó claro que una migración regular y en la que se garantice la seguridad y la dignidad de las personas que se trasladan desde sus países, es positivo tanto para los lugares de acogida como para los de procedencia.

El rector de la UGR reivindica la universidad como un espacio de pensamiento crítico y análisis

La ministra de Inclusión apuntó que el contexto actual es complejo. En este punto, destacó que sólo en el mes de julio se han monitorizado 190.000 mensajes de odio a través de redes sociales, más que en los tres meses anteriores juntos. Y apuntó que la mayoría son contra personas del norte de África y musulmanas.

La responsable de la cartera de Inclusión defendió que en los asuntos de racismo y xenofobia no puede haber grises y se mostró convencida, frente al auditorio del aula magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de que las migraciones son positivas y de que en un momento social y político como el actual es necesario impulsar políticas que aboguen por la convivencia y la inclusión.

Saiz resaltó que desde el Gobierno central trabajan para mejorar la situación de los migrantes que están en nuestro país.

Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, reivindicó el papel de la Universidad como «espacio de libertad de pensamiento crítico». Afirmó que sólo hay un tipo de conocimiento, «el socialmente relevante» y «el que da respuesta a las necesidades sociales». Consideró que son necesarias reflexiones sobre realidades como la migración y que es importante pensar también sobre los discursos, porque estos generaran cambios en la realidad.

Previo a la clausura del congreso, se proyecto en la sala el documental del actor y cómico Alex O'Dogherty, 'De todos lados un poco', en el que hace una reflexión sobre su propia historia como hijo de migrante y pone sobre la mesa el hecho de que no todos los descendientes de emigrantes son tratados igual, algo a lo que hizo referencia al finalizar la película, cuando afirmó que el color de piel hace variar cómo se enfrentan unos y otros a una misma realidad.

A lo largo de cuatro días, más de 150 invitados de 25 países han pasado por Granada para compartir experiencias y abrir un debate sosegado sobre la migración y la libertad de circulación de los ciudadanos. En el foro se han escuchado más de un centenar de ponencias y los organizadores continuarán trabajando para ser un espacio de reflexión y mejora del entorno.