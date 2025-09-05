Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra de Inclusión y el rector de la UGRclausuraron ayer el congreso sobre migración del proyecto FOM@Play. Pepe Marín

La UGR se convierte en espacio de reflexión sobre una migración regular y segura

La ministra de Inclusión, clausura un congreso en la UGR, y hace un llamamiento a la reflexión para evitar que los discursos de odio calen en la sociedad

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:51

La Universidad de Granada ha sido esta semana un espacio de reflexión sobre las migraciones y la libertad de movimiento de los ciudadanos. El proyecto ... FOM@Play, desarrollado entre la Universidad de Murcia y la UGR, ha celebrado en la ciudad un foro en el que organizaciones no gubernamentales e instituciones de todo el mundo se han reunido para analizar las problemáticas relacionadas con el fenómeno migratorio y la libertad de movimiento. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue ayer la encargada de clausurar este congreso e hizo hincapié en que en momentos como los actuales es especialmente importante que haya espacios de reflexión para que evitar que los discursos de odio calen en la sociedad.

