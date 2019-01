Uber circula con 50 coches bajo amenaza de sanción si pasa por zonas restringidas Un coche VTC de Uber y un taxi esperaban ayer al semáforo en un paso de cebra de Granada. / ALFREDO AGUILAR El alcalde reconoce que «tiene derecho de funcionamiento», pero le impone la obligación de notificar cada trayecto que realice en la ciudad ROSA SOTO GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 01:14

Uber empezó ayer su carrera en Granada sin publicidad. No le hizo falta ante la creciente polémica que se ha generado a nivel estatal por las quejas de los taxistas contra las empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC) que están en auge, por lo que son consideradas «competencia desleal» por el gremio del taxi al considerar que no tienen las mismas obligaciones y suponen una amenaza para el sector. La llegada de la aplicación Uber a la capital nazarí con 50 conductores el día de su inauguración generó rechazo e inseguridad entre los taxistas y la respuesta del Ayuntamiento no se hizo esperar.

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, reconoció que las empresas VTC «tienen derecho de funcionamiento» siempre y cuando notifiquen al Consistorio el inicio de su actividad y se limiten al «área metropolitana» porque «no pueden pasar por las zonas de acceso restringido y donde hay cámaras», según establece la ordenanza municipal.

Estas áreas de acceso restringido abarcan prácticamente el casco histórico de Granada, cuyas principales arterias son Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Carrera del Darro y San Matías y son las que más tráfico de turistas generan. «Quienes tienen que hacer el servicio al público en zonas turísticas y patrimoniales en el régimen abierto que hay hasta ahora son los taxistas», apuntó Cuenca, quien recordó que esta normativa también prohibe a los VTC circular por el carril reservado para bus y taxi.

No obstante, el regidor señaló que los VTC que operen a través de Uber o cualquier otra plataforma online podrán pasar por las zonas de acceso restringido y por el carril específico para buses y taxis siempre y cuando soliciten el correspondiente permiso al área de Movilidad. Sin este permiso serán sancionadas «como cualquier otro ciudadano», aunque no especificó la cuantía de la multa por este concepto.

Sin embargo, estas medidas que ya anunció el Ayuntamiento el pasado mes de octubre y que plasmó en un decreto en noviembre están «cautelarmente» en suspenso. Al menos así lo dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Granada, que suspendió el pasado mes de diciembre las restricciones que el Consistorio impuso a las VTC para impedir su acceso al centro de la ciudad. Este juzgado consideró que esta normativa «podría suponer una vulneración de las normas de la defensa de la competencia» para plataformas como Uber o Cabify que desarrollan este servicio al público.

De ahí que José Andrés Díez, el director jurídico de Unauto VTC Andalucía, la mayor asociación del gremio en la comunidad autónoma, insistiera en que los vehículos de arrendamiento con conductor prestan el mismo servicio al público igual que el taxi. De hecho, Díez se escuda en esa resolución del juzgado cuando asegura que los VTC que operan a través de Uber pueden circular por el casco histórico de Granada y por las zonas restringidas sin cometer ninguna infracción que deba ser sancionada por Movilidad.

Más condiciones

El alcalde de Granada también enumeró otras condiciones que deben cumplir las VTC y que recoge la resolución aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de Granada que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Província (BOP). El documento señala que los vehículos con chófer no pueden circular en busca de clientes, sino que deben estar exclusivamente en sus bases y antes de iniciar un trayecto deben contar con un contrato previo en cuya petición de servicio se indique la ruta de inicio a fin, la hora y la duración del servicio.

Además, la documentación correspondiente a todos estos requisitos deberá entregarse mensualmente a la Concejalía de Movilidad para su control. En caso de no cumplir con estos requisitos, se sancionará a la empresa «como a cualquier usuario que no cumple con la norma», indicó Francisco Cuenca.