«Twitter ha sustituido a la hoja de reclamaciones, pero no van a conseguir que cambien el final de Juego de Tronos» El programa de Canal Sur, en directo / ALFREDO AGUILAR Los locutores del programa 'El público' de Canal Sur desgranan con la audiencia las ventajas e inconvenientes de la red social en TATGranada PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Jueves, 13 junio 2019, 18:30

El trío andaluz del humor José Guerrero ('Yuyu'), Comandante Lara y Bienvenido Sena han trasladado el plató de radio de Canal Sur al TAT Granada para ofrecer en directo y en exclusiva el programa 'El Público'. El conductor y los dos colaboradores han acercado y hecho partícipes a los espectadores del debate -centrado en la potencia y el uso cotidiano de la red social. Los asistentes han intercambiado anécdotas y otras curiosidades.

De 5 a 6 de la tarde, con puntualidad inglesa, el gaditano (José Guerrero) y los dos jerezanos irrumpieron en el escenario para seguir como de costumbre 'la hora de la audiencia'. Nervios en los minutos previos al comienzo de la retransmisión, mientras finalizaban los informativos. Los tres locutores se movían inquietos en sus asientos. Los nervios cesaron tras la presentación para dejar paso a lo que mejor se les da: El humor.

«Hay mucho majaron entre las redes sociales, pero queremos conocer vuestra opinión», decía Yuyu antes de recordar el número de teléfono y la temática del programa. Por su parte, Luis Lara se desmarcó del uso de Twitter como una herramienta para crear «trifulca» y explicaba que el utiliza el perfil para crear comedia y reírse con los chistes y memes que comparten los usuarios. En cambio, Bienvenido Sena ha apuntado que mantenía y empleaba su perfil para informarse y seguir los partidos de champions.

Las risas del público no se hicieron esperar. Las carcajadas acompañaron a los chistes de Yuyu. Cancelaciones de cuenta, hilos interminables y «gente pesada», los asistentes han desgranado los pormenores de la plataforma, ya imprescindible para muchos. Incluso Rosa Díez se atrevió a coger el micrófono, La exmilitante, que participa en un programa de la Cope, afirmó que evita leer lo que escriben de ella en la red social y se declaró nueva admiradora de los periodistas.

«Yo no tengo twitter, tengo Whatsapp y con eso soy un peligro. Utilizo youtube para seguir a Comandante Lara», comentaba una de las asistentes al micrófono y aprovechaba la ocasión para felicitar a su primo Antonio. Por su parte, Alba mantenía que utiliza la plataforma para seguir Moto GP. Ante la pregunta del conductor del programa sobre si se ha arrepentido de algún mensaje, Alba ha asegurado que es «bastante prudente». No ha tenido que pasar por el maltrago de algunos tuiteros que han hecho algún que otro comentario desafortunado.

Seguir tu serie favorita y tuitear a la vez es complicado. «¿Ves la carrera de verdad o te distraes?, pinchaba Yuyu a la asistente. «Muchas veces estoy más pendiente del hilo de Twitter», ha admitido Alba. «Son más interesantes las conversaciones Online que los programas. A mí me pasó con Eurovisión, lo puse y no le hice caso», aportó Lara. »Twitter es la nueva hoja de reclamaciones, pero no van a conseguir que se cambie el final de Juego de Tronos«, bromeóo 'Yuyu'. El comentario ha generado debate y reflexión. No entienden tanto lamento por los spoilers en las series. »Ahora te enteras al instante, pero no es nuevo. Me enteré de la muerte de Chanquete en la revista Pronto. Eso sí que es un mal final de serie«, destacó Yuyu.

Tras una breve pausa publicitaria, los locutores hacían hueco en el sofá del TAT a Jesús Pleguezuelo, profesor del Virgen de las Nieves. Pleguezuelo ha saltado a la fama tras elaborar unos podcast para que los alumnos de bachillerato aprueben Historia selectividad: «Creo que la palabra fomenta la imaginación mas que una imagen. Tengo los mismos seguidores que Broncano y Buenafuente. Empecé para mis alumnos y al ver cómo subían las visitas y el interés por más programas y me volqué con ello», confesó. «Está claro que las redes sociales abren muchas posibilidades y tienen la función que quieras darle. Hay que usarlas con conciencia», concluyó Yuyu con esta reflexión final.