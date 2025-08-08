Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arbolado en la avenida de Madrid a la altura del antiguo Hospital Clínico Javier F. Barrera
Verano a la sombra

El túnel verde de sombra y árboles de la avenida de Madrid

Las calles de la ciudad que tienen arbolado forman unos oasis de frescor que revelan la importancia de la ecología

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:23

Medio centenar de árboles frondosos se despliegan en hilera por ambas aceras de la avenida de Madrid de Granada desde la parroquia de san Isidro ... hasta el semáforo de la calle Cardenal Parrado. Sus copas altas y lozanas se juntan en el cielo azul de Granada y forman un túnel verde de sombra que en estas fechas veraniegas es muy de agradecer. A este combo ecológico y sostenible se suma el parque Eras de Cristo, que con su zona verde añade un extra de frescor a esta corta zona que demuestra que invertir en arbolada y zonas verdes en Granada para luchar contra el cambio climático es una idea maravillosa, efectiva, que resuelve además el problema de las altas temperaturas y los golpes de calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  4. 4 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  5. 5 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  6. 6 Cortes de agua en dos de las calles más importantes de Granada este jueves
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8 El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»
  9. 9 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  10. 10 El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El túnel verde de sombra y árboles de la avenida de Madrid

El túnel verde de sombra y árboles de la avenida de Madrid