El túnel verde de sombra y árboles de la avenida de Madrid

Medio centenar de árboles frondosos se despliegan en hilera por ambas aceras de la avenida de Madrid de Granada desde la parroquia de san Isidro ... hasta el semáforo de la calle Cardenal Parrado. Sus copas altas y lozanas se juntan en el cielo azul de Granada y forman un túnel verde de sombra que en estas fechas veraniegas es muy de agradecer. A este combo ecológico y sostenible se suma el parque Eras de Cristo, que con su zona verde añade un extra de frescor a esta corta zona que demuestra que invertir en arbolada y zonas verdes en Granada para luchar contra el cambio climático es una idea maravillosa, efectiva, que resuelve además el problema de las altas temperaturas y los golpes de calor.

Pasear por este centenar de metros de la avenida de Madrid en verano ofrece un extra de sombra y de todos los beneficios que aportan lo 'señores verdes de la ciudad'.Así se recoge en un artículo de la prestigiosa revista National Geographic. La publicación explica los cambios ocurridos en este tema con base en los datos satelitales de temperatura de la superficie terrestre y de cobertura del suelo. Los investigadores compararon las diferencias de temperatura entre las áreas urbanas con árboles, los espacios verdes urbanos sin árboles y las áreas edificadas de 293 ciudades europeas.

Los autores encontraron que las áreas urbanas con árboles mostraron temperaturas de entre dos a cuatro veces más bajas que los espacios verdes urbanos sin árboles. También que, en comparación con el tejido urbano continuo, las temperaturas (en superficie terrestre) observadas en las áreas urbanas con árboles fueron entre 1ºC y 4ºC más bajas de media en las regiones del sur de Europa, y de entre 8ºC y 12ºC en Europa Central.

Universidad de Granada

No es el único estudio científico que destaca el valor de los árboles en la ciudad. La investigadora Nuria Pistón, del departamento de Ecología de la UGR y profesora colaboradora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ha revelado en sus investigaciones que no solo la cantidad de infraestructuras verdes, sino también su distribución espacial, influyen en la regulación del microclima.

Para ello, se ha utilizado un modelo que calcula la capacidad de enfriamiento de las infraestructuras verdes en zonas urbanas. Los resultados son extrapolables a cualquier entorno urbano y se están comprobando en la ciudad de Granada gracias al proyecto Biocitrees, que analiza la comprensión integradora del papel que desempeñan los árboles urbanos para las personas y la naturaleza.

El análisis de los parámetros obtenidos muestra que la configuración de las infraestructuras verdes destaca como un factor determinante en la reducción de temperaturas, «siendo la densidad de bordes de dichas áreas la métrica paisajística más significativa. Esto indica que, con una zona verde equivalente, una distribución en mosaico o de numerosos entornos verdes de menor tamaño, pero conectados entre sí, aumenta la reducción de temperaturas en comparación con un número menor de áreas verdes extensas y poco conectadas».

De hecho, se ha observado que dicha configuración aumenta significativamente la sombra y, por tanto, el enfriamiento de las zonas urbanas circundantes, lo que es especialmente importante en una ciudad como Granada.