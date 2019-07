Del tuk-tuk al segway: Las nuevas formas de ver Granada Foto de un tuk-tuk, un triciclo motorizado eléctrico cero emisiones. / Eduardo Sanz Campoy Lejos de las formas tradicionales de visitar la ciudad, las nuevas tecnologías están cambiando la forma de ver la ciudad a través un modelo más flexible EDUARDO SANZ CAMPOY Granada Redactor Martes, 23 julio 2019, 19:17

Todo el que haya hecho turismo alguna vez conocerá los madrugones para seguir al guía a pleno sol y los viajes turísticos en autobús viendo monumentos a través del cristal. Sin embargo, nuevas y originales alternativas llegan a Granada.

Es el caso del 'tuk-tuk', un curioso triciclo eléctrico motorizado que tras su éxito en países como Portugal, China o India (donde son un medio de transporte habitual) llega a la ciudad a manos del negocio local 'Tuk-Tuk Granada'. Su dueña es Elisa, una emprendedora que tras verse en paro, decidió hacer algo distinto y comprar este transporte para montar una empresa de rutas turísticas.

Elisa, la dueña de la empresa, junto al tuk-tuk. / Eduardo Sanz Campoy

Su oferta se caracteriza por la flexibilidad, ofreciendo rutas predefinidas en las que el cliente puede solicitar paradas cuando quiera para ver mejor el lugar o tomar fotos. Además también se pueden hacer recorridos personalizados si llegan a un tiempo de trayecto mínimo. Sin embargo, a diferencia de los sitios donde más se utilizan, en Granada no pueden realizar servicios de transporte a modo de taxi, por lo que sólo es de uso turístico.

Pero no son los únicos integrando nuevas formas movilidad al turismo local. Los famosos segways, una suerte de patinetes eléctricos a dos ruedas que se mueven por inclinación, llevan casi una década siendo una de las alternativas favoritas para recorrer la capital.

Distintas empresas han hecho negocio gracias a la facilidad para subir cuestas del segway. / IDEAL

Hasta hace cuatro años sólo había dos empresas que los ofertase, pero en 2015 su demanda se disparó y el número de negocios se duplicó. Las razones de este éxito son evidentes para cualquiera que haya andado por Granada: el relieve de la ciudad es muy complicado, especialmente en la zona del Albaicín. Tanto es así, que en un estudio hecho por 'Play Granada', una de las empresas que usa segways, descubrieron que los turistas americanos consideraban Granada como la segunda mejor ciudad para recorrer de esta manera, siendo la ruta Albaicín-Sacromonte la más contratada.

Sin embargo, su popularidad y la capacidad de poder circular por zona peatonal, hizo que el Ayuntamiento estableciese una normativa que les prohíbe circular por el entorno de la Alhambra debido a los supuestos conflictos que ocasionaban con los peatones.

Pero si se quiere ir por libre de la manera más barata posible, también existen alternativas originales. Una de ellas es 'Muving', un servicio de alquiler por minutos de motos eléctricas disponible a través de una aplicación móvil.

Uno de los modelos de moto de Muving. / Eduardo Sanz Campoy

Diferenciadas con el logo de la compañía y disponibles para cualquier transeúnte con carnet de conducir, las motos son accesibles a través del propio teléfono, que actúa como llave. Una vez desbloqueadas, se usan tanto como se necesite. No obstante, los precios que ofrece este servicio respecto a otras formas de alquiler, no son los más competitivos si se planea usarlas durante largos periodos de tiempo, por lo que es más un transporte ocasional. A todo esto hay que sumarle que siempre se deben devolver estacionar en el area urbana establecida por la empresa, de lo contrario se sancionará al usuario con una multa de 25 euros.

Por último, para los que estén más en forma, distintas tiendas de bicicletas ofrecen poder alquilar algunos de sus modelos durante días, semanas o meses. A pesar de esta posibilidad los españoles no somos los más aficionados al pedaleo, mientras que los turistas nórdicos, no sólo lo prefieren, sino que además lo quieren de calidad y eligen las mejores bicicletas. Aunque por supuesto, a diferencia del segway, las cuestas no serán tan fáciles de subir.

Así que ya sea en triciclos, patinetes, motos o bicis, la oferta nunca había sido tan amplia para el que quiera ver Granada, donde ni las cuestas ni el dinero serán nunca más una excusa.