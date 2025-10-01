El TSJA confirma una condena de ocho años de cárcel por la violación de una joven en 2021

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena de prisión para un varón, de 33 años por la violación de una joven en ... el año 2021. El hombre, tras desestimar el recurso presentado por su defensa, ha sido castigado a ocho años y un día de cárcel, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que lleve contacto regular y directo con menores, por un periodo de dieciséis años y, por último, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o de comunicarse con ella durante doce años.

Los hechos se remontan a una madrugada de mayo de 2021, una joven se encontraba de ocio nocturno en locales de esta ciudad, zona Gavivet, en compañía de una amiga. Ambas habían ingerido alcohol y decidieron volver a casa. Al llegar a las inmediaciones del edificio de la vivienda coincidieron con el individuo y un amigo, que conocían a la amiga de la víctima. El procesado contaba con antecedentes penales de robo con violencia y otro de lesiones y como autor de un delito de abuso sexual. Próximo al lugar del encuentro se estaba produciendo un altercado, en el que intervenían una multitud de personas, lo que propició que las chicas decidieran entrar en el portal del edificio de manera apresurada, apuntandose los dos varones. La víctima no entendía que su amiga llevara a los chicos a casa, para ella eran dos desconocidos. Una vez en el interior del piso, todos se situaron en el salón, durmiendo la amiga en uno de los sofás.

La inquietud de la víctima se incrementó a raiz de las proposiciones sexuales del condenado. Se sintió indefensa y con miedo, por lo que decidió avisar a quien podía estar más próximo para ayudarla, un amigo que era vecino del mismo edificio. En un momento dado, pensando que en el cuarto de baño podría estar protegida, se dirigió al mismo y cuando abrió la puerta, el procesado le dio un fuerte empujón que le hizo entrar atropelladamente en el baño y allí violó a la joven, que tiene estrés postraumático. El amigo interrumpió los hechos y los varones salieron de forma apresurada del piso.