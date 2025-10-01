Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El TSJA confirma una condena de ocho años de cárcel por la violación de una joven en 2021

El sujeto, con antecedentes penales, irrumpió en el baño donde se encontraba la mujer y la agredió sexualmente

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:36

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena de prisión para un varón, de 33 años por la violación de una joven en ... el año 2021. El hombre, tras desestimar el recurso presentado por su defensa, ha sido castigado a ocho años y un día de cárcel, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la medida de libertad vigilada por un tiempo de ocho años, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que lleve contacto regular y directo con menores, por un periodo de dieciséis años y, por último, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima o de comunicarse con ella durante doce años.

