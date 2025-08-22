El triple polvo que se ha visto en el cielo de Granada

A lo largo de este verano son muchos los incendios que han preocupado a todo el país, siendo las comunidades más castigadas Galicia, Castilla y ... León y Extremadura.

Además, son 400.000 las hectáreas que el fuego ha arrasado a lo largo y ancho del país. Esto ha hecho que este año se convierta en el «peor del siglo», superado únicamente con 1994 por 38.000 hectáreas quemadas más.

Desde los pasados días de agosto, se podía apreciar que las temperaturas en la provincia descendían notablemente, poniendo fin a la ola de calor. Sin embargo, este cese de las altas temperaturas ha traído consigo más de lo que se pensaba. Desde el miércoles se ha podido apreciar como parte del humo de los incendios de la península han llegado a la ciudad.

A pesar de ello, no se trata de algo peligroso, a excepción de las personas con problemas respiratorios. Con la llegada de la DANA, el rumbo del viento ha cambiado y por su paso se ha llevado todas las partículas que provenían de los fuegos de las otras comunidades.

La doctora Sol Fernández Carvelo informa de que no sólo hay moléculas que llegan desde el norte en el cielo de la provincia: «existe presencia de polvo desértico transportado desde el norte de África a unos 4 km de altura; una capa de humo procedente de incendios en el noroeste de España y Portugal en torno a los 2,5 km; y, en niveles próximos a la superficie, una mezcla más compleja dominada por humo de incendios locales, polvo y hollín».

Ampliar Datos obtenidos por el Grupo de Investigación de Física de la Atmósfera (GFAT) mediante el sistema lidar Raman ALHAMBRA, instalado en el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA) de la Universidad de Granada.

«El gráfico muestra capas de partículas y se puede ver a diferentes alturas, como el aire transportado de diferentes regiones trae polvo del Norte de África en unos niveles y humo de los incendio de Extremadura. O incluso de los incendios más próximos», explica la doctora Sol.

Sin embargo, esta presencia no peligrosa, no se verá más en Granada debido a la «gota fría» que se encuentra desde este viernes 22 de agosto en la península. A pesar de no generar lluvias en la ciudad de la Alhambra, esto cambiará el rumbo del viento, llevando el humo y las partículas de vuelta al norte.