Una pareja contempla la cartelera de los cines Kinépolis Alfredo Aguilar

Los tres únicos cines andaluces, uno de ellos en Granada, que proyectarán esta mítica película

Kinépolis homenajea a Regreso al Futuro por su 40 aniversario

Camilo Álvarez

Martes, 28 de octubre 2025, 13:02

Comenta

La oportunidad de ver una de las películas más míticas de la historia en una gran pantalla no se debe desaprovechar. Máxime aquellos que se consideren unos nostálgicos del cine ochentero. Este viernes 31 de octubre tendrán la ocasión de viajar de nuevo en un DeLorean.

Con motivo de su 40º aniversario, 'Regreso al futuro' volverá a la pantalla grande en varios cines en todo el país, pero solo tres de ellos la proyectarán en Andalucía, uno de ellos en Granada, y dos en Málaga.

El encargado de organizar este homenaje por el aniversario de la cinta de Robert Zemeckis es Kinépolis, que va a proyectarla en sus dos cines de Granada, el ubicado en el centro comercial Nevada (Armilla) y el de Pulianas. En este último habrá dos pases en castellano, a las 17.50 y las 20.10. Mientras que en el ubicado en Armilla, en castellano a las 17.30 y 19.50 horas.

En la provincia de la costa del sol, será en Kinépolis La Cañada (Marbella), donde se han programado varios pases. En versión original, a las 19,00 y 21,00 horas y en castellano a las 17,00, 19,30 y 22,00 horas.

Los precios de las entradas generales en ambas ciudades son de 9,20€, mientras que el precio de las reducidas son de 8,20€. Se podrán beneficiar del descuento los niños de 3 a 12 años, quienes posean el carnet joven en vigor y los estudiantes.

El film cuenta la historia de amistad entre el adolescente Marty McFly y un científico al que la sociedad toma por loco (Doc). Entre sus inventos destaca la máquina para viajar en el tiempo, objeto que dará comienzo a la aventura cuando Marty llegue a 1955, tras un error fortuito, momento en el que sus padres todavía no se habían conocido y él ni siquiera existía.

