Tres restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género

IDEAL Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:15 Compartir

Granada, con su rica historia y vibrante cultura, también se destaca por su maravilloso universo culinario que conquista hasta los paladares más exigentes. Hoy te presentamos algunos restaurantes imprescindibles en Granada que son verdaderos referentes en su género.

Además, sus chefs han elaborado un menú singular para sus restaurantes. Una oportunidad que solo podrás adquirir en exclusiva en la zona gourmet de la plataforma de planes de IDEAL

Camino de la Huerta Sabor auténtico

Ubicado en el corazón del Poniente Granadino, a solo 30 minutos de Granada capital, el Restaurante Camino de la Huerta se ha consolidado como un referente culinario en la provincia, bajo la dirección del chef Vicente Jiménez. Su propuesta se centra en la cocina de temporada, valorizando los productos locales y la creatividad en cada plato.

El restaurante ofrece un ambiente elegante y acogedor, ideal para una experiencia gastronómica única. Cada temporada presenta menús temáticos, como las Jornadas de la Trufa, que destacan la riqueza de la despensa local. Entre sus platos, el menú de Oferplan Granada de IDEAL incluye opciones como Gazpacho y esturión de Riofrío, brioche de tartar de vaca pajuna con pimientos fritos y queso montefrieño, arroz de quisquillas de Motril y alcachofas de Huétor, y chuleta ibérica de Bracana «milanesa» con huevo a baja temperatura y trufa negra.

Lemon Rock Rock & sabor en cada plato

Lemon Rock es un restaurante impactante que combina elegancia y funcionalidad en sus doce espacios, distribuidos a lo largo de la Casa Señorial del Siglo XVII. Su propuesta culinaria destaca por una carta internacional con toques mediterráneos, centrada en la calidad y frescura de los ingredientes. El chef José A. Cuevas utiliza un horno Josper de carbón vegetal, que realza el sabor de carnes, pescados y verduras locales.

Entre las delicias del Menú de Oferplan Granada, se encuentran el Pan de Alfacar cocido en horno moruno, la Tosta artesana con mantequilla ahumada y anchoas del Cantábrico, la Sopa fría de chirimoya, el Pez limón al horno y el Royal de paletilla de cabrito. Cada plato promete una experiencia gastronómica inigualable.

Taberna El Puentecillo Cocina auténtica con alma marinera

Desde su apertura en 1991, la Taberna El Puentecillo se ha convertido en un referente para los amantes de la cocina tradicional con un toque contemporáneo. Dirigida por los hermanos Rodrigo y Aitor Bascuñana Navas, quienes honran el legado de su padre, Jesús «El Gato», este espacio no sólo ofrece platos, sino historias en cada bocado.

La carta combina sabores clásicos y modernos, destacando el icónico pulpo en salsa de El Gato y la popular burger crispy chicken. Entre las delicias disponibles en Oferplan Granada, resalta el Pintxo de boquerón seco con huevo de codorniz, el pulpo seco sobre puré de patata trufada, y el sándwich de pastrami, haciendo de El Puentecillo un lugar único para disfrutar de la gastronomía.

Temas

Restaurantes

Granada