Accidente mortal en Iznalloz este domingo. Ideal

Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada

Los siniestros de tráfico con víctimas mortales siguen creciendo en un año negro en la provincia

Rebeca Alcántara
Camilo Álvarez

Rebeca Alcántara y Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:56

Las carreteras de Granada siguen acumulando datos muy negativos. La lista de víctimas mortales por siniestros de tráfico sigue en aumento en un año negro. ... Solo la pasada semana se han contabilizado tres más. Este domingo un conductor falleció tras salirse de la vía el vehículo que conducía y chocar contra unas rocas a la altura del kilómetro 78 de la autovía A-44, en sentido Madrid, a su paso por el término municipal de Iznalloz.

