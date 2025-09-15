Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada

Las carreteras de Granada siguen acumulando datos muy negativos. La lista de víctimas mortales por siniestros de tráfico sigue en aumento en un año negro. ... Solo la pasada semana se han contabilizado tres más. Este domingo un conductor falleció tras salirse de la vía el vehículo que conducía y chocar contra unas rocas a la altura del kilómetro 78 de la autovía A-44, en sentido Madrid, a su paso por el término municipal de Iznalloz.

Unos días antes, el jueves 11 de septiembre, una mujer de 78 años murió en Pinos Puente cuando un vehículo la arrolló en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las vías principales del municipio. Un día después, el viernes, un hombre de 84 años falleció al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, en la comarca de los Montes. El accidente tuvo lugar en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12. Según los testigos, el coche se salió de la vía y cayó por un barranco.

El verano no ha sido bueno en las carreteras granadinas. El balance presentado por la Dirección General de Tráfico (DGT)muestra que la tendencia ha sido contraria a la del conjunto del país, donde se produjo un descenso de la siniestralidad. Hasta este fin de semana, se habían producido seis siniestros con un total de siete fallecidos, uno más que el verano anterior. Ahora hay que sumar tres más. El director provincial de la DGT en Granada, Juan Diego Ramírez, reconoció hace unos días a IDEAL que ya el pasado periodo estival no fue bueno en las carreteras granadinas, y este año la situación ha empeorado.

Los números muestran, asimismo, que este verano ha sido el tercer peor de la última década. Sólo en 2020, con 8 fallecidos, y 2021, donde se produjeron 9 víctimas mortales, arrojaban una situación más negativa para las carreteras granadinas. Ahora la situación, por desgracia, se iguala.

Ramírez indicó que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que se han producido muchos desplazamientos durante estos meses de verano. En concreto, más de 2,5 millones en la provincia. Se mostró confiado en que durante el último trimestre de año que ahora se encara se logre mejorar las cifras de siniestralidad y afirmó que desde la Dirección General de Tráfico trabajarán en ello apostando por la concienciación pero también con un incremento de los controles. Por ahora las cifras no solo no se frenan, sino que crecen.

31 víctimas este año

En lo que va de año 31 personas han perdido la vida en las vías granadinas en 28 siniestros. A los accidentes con motos involucradas, también se suma como una de las principales preocupaciones para Tráfico el incremento en los positivos en consumo de droga, un hecho que está detrás de muchos de los accidentes que se producen en las carreteras. Las distracciones, especialmente las provocadas por el móvil, que junto a la velocidad inadecuada están detrás de muchos siniestros.

Junto a la concienciación y el control, el responsable de Tráfico aseguró que seguirán trabajando con las administraciones titulares de las vías para ver en qué se pueden mejorar. Hay que recordar, que la DGT ya solicitó mejoras en la carretera de la Sierra y en la de la Costa, en esta última pretenden que se mejoren algunas incorporaciones.