Córdoba acogerá III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial 'SembrAI 2025' Ideal

Tres empresas de Granada competirán en el III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial 'SembrAI 2025'

Participan en el concurso internacional de startups junto a otras 22 compañías y optan a tres galardones: Mejor Startup Europea, Startup Más Innovadora y Startup Más Sostenible

Ideal

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:01

Bisari Agroinnovation, Hidroinfiltrador (spin-off de la Universidad de Granada) y Tacto han sido seleccionadas para participar en el concurso internacional de startups del III Congreso SembrAI de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad de Córdoba bajo la organización de la UCO y la Fundación INTEC.

Las tres empresas competirán junto a un panel internacional de 22 startups; de ellas, un jurado elegirá a las 10 finalistas para el «Final Elevator Pitch». Los premios reconocerán a la Mejor Startup Europea, la Más Innovadora y la Más Sostenible en la cadena agroalimentaria. El programa se complementa con SembrAI INVEST, un espacio B2B de inversión con más de veinte inversores y fondos confirmados.

El congreso, que espera superar el millar de participantes, combina 4 ponencias inspiradoras y 9 mesas redondas con casos de uso reales y ponentes de referencia, y sitúa a Córdoba como epicentro europeo de la IA aplicada al agro.

El concurso de startups reúne un dealflow internacional (45% de compañías no españolas) con presencia de EE. UU., Italia, Japón, México, Chile, Argentina y Reino Unido, entre otros países.

Uno de los ejes será el Simposio de Espacios de Datos Agroalimentarios, con la participación de proyectos financiados por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA dentro del Plan de Recuperación, que ha movilizado 28 millones de euros, y con la intervención de la Dirección General del Dato del Ministerio de Transformación Digital.

El encuentro también impulsará el conocimiento científico con 10 comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico y talleres formativos, además de sesiones de B2B y matchmaking entre startups, corporaciones e inversores.

Un hito para el ecosistema granadino de IA

La presencia de Bisari Agroinnovation, Hidroinfiltrador y Tacto refuerza a Granada como polo andaluz de innovación en inteligencia artificial aplicada en el ambito agroalimentario y como territorio con talento investigador y emprendedor orientado al uso eficiente del agua, la sostenibilidad y la digitalización industrial. La participación en SembrAI INVEST abre la puerta a pilotos con empresas tractoras y a financiación especializada para acelerar su crecimiento.

