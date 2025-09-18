Tres empresas de Granada competirán en el III Congreso Internacional de Inteligencia Artificial 'SembrAI 2025' Participan en el concurso internacional de startups junto a otras 22 compañías y optan a tres galardones: Mejor Startup Europea, Startup Más Innovadora y Startup Más Sostenible

Bisari Agroinnovation, Hidroinfiltrador (spin-off de la Universidad de Granada) y Tacto han sido seleccionadas para participar en el concurso internacional de startups del III Congreso SembrAI de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad de Córdoba bajo la organización de la UCO y la Fundación INTEC.

Las tres empresas competirán junto a un panel internacional de 22 startups; de ellas, un jurado elegirá a las 10 finalistas para el «Final Elevator Pitch». Los premios reconocerán a la Mejor Startup Europea, la Más Innovadora y la Más Sostenible en la cadena agroalimentaria. El programa se complementa con SembrAI INVEST, un espacio B2B de inversión con más de veinte inversores y fondos confirmados.

El congreso, que espera superar el millar de participantes, combina 4 ponencias inspiradoras y 9 mesas redondas con casos de uso reales y ponentes de referencia, y sitúa a Córdoba como epicentro europeo de la IA aplicada al agro.

El concurso de startups reúne un dealflow internacional (45% de compañías no españolas) con presencia de EE. UU., Italia, Japón, México, Chile, Argentina y Reino Unido, entre otros países.

Uno de los ejes será el Simposio de Espacios de Datos Agroalimentarios, con la participación de proyectos financiados por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA dentro del Plan de Recuperación, que ha movilizado 28 millones de euros, y con la intervención de la Dirección General del Dato del Ministerio de Transformación Digital.

El encuentro también impulsará el conocimiento científico con 10 comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico y talleres formativos, además de sesiones de B2B y matchmaking entre startups, corporaciones e inversores.

Un hito para el ecosistema granadino de IA

La presencia de Bisari Agroinnovation, Hidroinfiltrador y Tacto refuerza a Granada como polo andaluz de innovación en inteligencia artificial aplicada en el ambito agroalimentario y como territorio con talento investigador y emprendedor orientado al uso eficiente del agua, la sostenibilidad y la digitalización industrial. La participación en SembrAI INVEST abre la puerta a pilotos con empresas tractoras y a financiación especializada para acelerar su crecimiento.