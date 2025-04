El AVE 'madrugador' sale con una hora de retraso y pasajeros con destino Málaga y Sevilla La nueva frecuencia a Madrid no sale a su hora por incidencias con el tren, aunque Renfe traslada que espera poder recuperar los servicios «en dos horas»

Pablo Rodríguez Granada Martes, 29 de abril 2025, 06:20 | Actualizado 07:36h.

El tren madrugador que debía partir a las 6:12 horas no ha salido a pesar de la recuperación del suministro eléctrico. Un problema con el vehículo, según ha trasladado Renfe a los viajeros, ha impedido que se pudiese iniciar el servicio con normalidad. Además, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que está suspendida la conexión entre Málaga y Granada, por «problemas en las infraestructuras».

Con retraso, pero ha conseguido partir el AVE 'madrugador' sobre las 7.30 de la mañana. Va en dirección a Madrid, pero carga pasajeros con destino a Málaga, que se quedarán en Antequera, y otros que van a Sevilla y bajarán en Córdoba para enlazar con su destino. Caras de alegría entre los trabajadores de Renfe. Han conseguido reactivar el servicio con una hora de retraso, una hora antes de lo previsto inicialmente.

La estación se encuentra en pleno funcionamiento y los trabajadores de la operadora están en sus puestos desde primerísima hora. La falta de materiales, como han trasladado a los pasajeros, ha impedido que arranque la jornada de forma normal. Se espera que se pueda poner en marcha en dos horas.

En estos momentos son muchos los viajeros que hacen cola en el interior para conocer posibles soluciones. Buenas parte son pasajeros que quedaron varados ayer por la incidencia que afectó a toda la Península.

«Nos dicen que hay maquinista, pero no tensión y falta el tren, que no ha podido llegar. Parece que está de camino. Esperan solucionarlo en unas dos hora» Carmen Viajera

Desde Renfe, como han contado a este periódico, les trasladan que se trabaja para generar servicios y traer trenes con el objetivo de que puedan realizarse los trayectos. Hay maquinista activo, pero hay incidencias con la tensión y un tren está llegando a Granada para que pueda usarse. La prioridad, según han contado a los viajeros, la tienen los pasajeros del día y se irán cubriendo los convoyes con los que quedaron detenidos ayer.

«Nos dicen que hay maquinista, pero no tensión y falta el tren, que no ha podido llegar. Parece que está de camino. Esperan solucionarlo en unas dos horas. Nos dicen que la prioridad la tienen los viajeros del día y que irán cubriendo con los de ayer. A mí me va a dar un ataque de ansiedad. Viajo a Madrid para ir a Vigo por trabajo y espero poder llegar, que tengo una presentación muy importante», asegura Carmen, una de las viajeras que debía ir en el madrugador.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que aún hay incidencias con la señalética ferroviaria. Es en la recuperación plena de la tensión y en la habilitación de todos los semáforos de las vías en lo que se trabaja ahora mientras aguardan para entrar los pasajeros.

Pasajeros afectados

«Cuando volvamos a Mexico tendremos algo que contar, desde luego», cuenta Mayka. Junto a su familia, esperaba hacer un viaje de tres días por Andalucía. Lunes en Granada, martes en Sevilla y miércoles en Córdoba. «Llegamos ayer a las 10 y se fue la luz a las 12. No pudimos hacer nada. Ahora vamos a Sevilla. De no tener hora a esto, algo es algo», explica con una sonrisa antes de subirse al tren de Madrid que los dejará en Córdoba.

