Una treintena de pueblos se prepara para empezar a depurar sus aguas

Hace cinco años, en 2020, la provincia de Granada tenía 60 municipios que depuraban sus aguas frente a 114 que tiraban sus vertidos a los ... cauces. La Junta de Andalucía se propuso entonces construir depuradoras en todos esos municipios, algunos pequeños, y otros grandes. De hecho, la principal actuación –que aún sigue en marcha– se centró en frenar que las aguas fecales del Área Metropolitana acabasen en los ríos, algo que suponía ya un problema medioambiental.

Dentro de este plan hay mucho dinero en movimiento en Granada y zanjas abiertas en distintos puntos de la provincia. Según los datos facilitados por la delegación de Agricultura de la Junta, la inversión que está en marcha es de más de 93 millones de euros. Para solventar la falta de depuración en el Área Metropolitana se llevó a cabo la ampliación de la depuradora de Los Vados, que se completa con la red de tuberías que transportan el agua hasta ese punto. Se trata de un proceso lento, costoso, con un sinfín de obras que ya están en marcha y algunas, hasta terminadas. Los primeros en llegar a esta meta fueron Maracena, Albolote y parte de Jun y Pulianas en 2024. En total, se conectaron 60.000 habitantes a esta macrodepuradora. Hasta este momento solo Cúllar Vega, Cenes De la Vega, Pinos Genil, Huétor Vega y la mayor parte de Armilla echaban sus residuos al lugar adecuado.

Una treintena de pueblos se prepara ahora para depurar sus aguas. Las obras de las nuevas estaciones de depuración o de las agrupaciones de vertidos están en diferentes fases pero se espera que todas estén terminadas en 2026. Después quedarán seis meses de prueba, en todos los casos, por lo que el funcionamiento se irá al primer semestre de 2027.

Entre las obras activas, según explica la delegada de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, están varias de agrupaciones de vertidos; por el sur, la fase 1, que afecta a Armilla y Ogíjares y que se retomará en breve –antes de que acabe el año– en cuanto se produzca una necesaria modificación del proyecto. La fase 2, de Cájar y Monachil, está en ejecución y próxima a finalizar, así como la del Río Dílar –para Churriana y Las Gabias– en la que se invertirán más de 16 millones.

Jun, Pulianas y Güevéjar

Además, está en ejecución, en el norte, el conjunto de tuberías de Jun, Pulianas y Güevéjar y antes de que acabe el año se empezarán también los colectores de El Fargue, en Granada. Esta actuación en la capital conlleva una inversión de 2,4 millones de euros y beneficiará a los 600 vecinos de este barrio del distrito del Albaicín.

La agrupación de vertidos Víznar y Alfacar, dentro del Cinturón, empezará el año que viene y vendrá a completar un primer anillo metropolitano. Después quedará acometer, en otra tanda de obras, las tuberías de pueblos más alejados como Dílar, Otura, Belicena, Híjar o Santa Fe y Atarfe, por el norte.

Las obras de la agrupación de vertidos y EDAR para los núcleos de Polopos-La Mamola, Rubite y Sorvilán, que suponen una inversión de más de 5,7 millones de euros y darán cobertura a más de 10.500 habitantes, comenzarán en breve.

La delegada de Agricultura aseguró que esta obra no solo dará cobertura a los más de diez mil habitantes actuales «sino que está pensaba para el futuro crecimiento de estas localidades del litoral granadino». Carmen Lidia Reyes resaltó que se trata de una actuación importante para el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y «es un buen ejemplo del claro compromiso de la Junta de Andalucía con la obra hidráulica en nuestra provincia». Además, en una segunda fase, podrá hacerse otra obra para el uso terciario de la estación, es decir, emplear ese agua para la agricultura, como en las depuradoras de Almuñécar y La Herradura. En la Costa, por ahora, no hay otros proyectos de depuradoras. En Carchuna-Calahonda –a pesar de los vertidos de este verano que han cerrado ya las playas tres veces– existe una estación que funciona «correctamente» según la delegada.

Revolución verde

Las obras de las depuradoras de Benalúa y Cádiar están ya en ejecución. Esta última, con una inversión de más tres millones de euros, será una pieza clave para «para avanzar en esa revolución verde en materia de agua que el presidente Juanma Moreno ha puesto de instrucción para toda Andalucía», indicó la delegada de Agricultura.

Las EDAR de Deifontes, Pedro Martínez, Soportújar, Torvizcón y Válor están próximas a terminar mientras que las depuradoras de Íllora y Alomartes; Jérez del Marquesado, Algarinejo, Montejícar, Campotéjar, Polícar y Lugros estarán en obras antes de que acabe el año, como la mejora de la EDAR de Guadix o la agrupación de vertidos de Beas de Guadix, Marchal y Cortes y Graena.

Las depuradoras que acaban de terminarse y que empezarán ahora las obras son las de Guadahortuna, Carataunas y Almegíjar.

Pradollano

La Junta tiene entre sus planes construir una depuradora en Pradollano para recoger las aguas fecales de Sierra Nevada. En esta zona de Monachil ya existe la depuración pero no funciona con la precisión que debiera por lo que, antes de que acabe el año, se prevé poder empezar las obras de remodelación de esta EDAR.

Las autorizaciones ambientales están muy avanzadas, según informan desde la delegación de Agricultura, por lo que se espera que los trabajos puedan iniciarse antes de que termine 2025. El objetivo será reacondicionar y ampliar la EDAR de Pradollano para mejorar el tratamiento de aguas residuales, especialmente durante los picos de afluencia en la época de esquí. Este proyecto pretende solucionar los problemas que lleva aparejados la depuración de vertidos en este particular núcleo urbano, enclavado en plena Sierra Nevada y perteneciente al municipio de Monachil sobre todo durante la temporada invernal.