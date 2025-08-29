Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piezas de las nuevas tuberías que se instalan entre Jun y Pulianas. Pepe Marín

Una treintena de pueblos se prepara para empezar a depurar sus aguas

La Junta construye depuradoras en el norte de la provincia o la Alpujarra y reagrupa los vertidos del Área Metropolitana

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:17

Hace cinco años, en 2020, la provincia de Granada tenía 60 municipios que depuraban sus aguas frente a 114 que tiraban sus vertidos a los ... cauces. La Junta de Andalucía se propuso entonces construir depuradoras en todos esos municipios, algunos pequeños, y otros grandes. De hecho, la principal actuación –que aún sigue en marcha– se centró en frenar que las aguas fecales del Área Metropolitana acabasen en los ríos, algo que suponía ya un problema medioambiental.

