Una treintena de personas se suman al ayuno solidario en apoyo a Palestina

Una treintena de personas se suman a estas horas al ayuno solidario convocado en muestra de apoyo al pueblo palestino en la plaza de la ... Fuente de las Batallas. Colectivos de Granada anunciaron ayer este llamamiento a la ciudadanía para asistir a la concentración, que se prolongará durante 24 horas.

La acción pretende que la población tome conciencia del desastre humanitario que está ejecutando Israel en Palestina. La inanición ya se ha convertido en una de las principales causas de muerte en la Franja de Gaza, donde la entrada de alimentos y ayuda humanitaria está prácticamente cancelada.

En paralelo al ayuno, en la Fuente de las Batallas se desarrolla un programa con diferentes eventos que ha comenzado a las 10:30 de la mañana de este sábado. En primer lugar habrá un memorial dedicado al personal sanitario secuestrado que será seguido por una asamblea del colectivo Granada por la paz a la que se ha invitado a todos los granadinos a participar, sean miembros o no. A continuación, en torno a las 12:30 horas, poetas protagonizarán un recital de micro abierto. A las 14 horas, se conectará en directo con otros colectivos andaluces que también estarán participando en la acción en sus localidades.

A partir de las 18 horas, hay talleres y una charla conferencia del doctor Diego Checa, del Instituto de la paz y los conflictos, que abordará la historia pasada y presente de Palestina. A las 20 horas, autores como Ángeles Mora o Pepe Gilabert leerán para los granadinos y, una hora más tarde, se celebrará un recital musical protagonizado por Zaida González. El cierre tendrá lugar el domingo a las 10 horas, cuando se informará del número de participantes total en la acción.