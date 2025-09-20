Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ayuno por Palestina en la Fuente de las Batallas Ariel C. Rojas

Una treintena de personas se suman al ayuno solidario en apoyo a Palestina

La concentración ha comenzado este sábado en la Fuente de las Batallas y está respaldada por activistas | El cierre tendrá lugar el domingo a las 10 horas, cuando se informará del número de participantes total en la acción

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:19

Una treintena de personas se suman a estas horas al ayuno solidario convocado en muestra de apoyo al pueblo palestino en la plaza de la ... Fuente de las Batallas. Colectivos de Granada anunciaron ayer este llamamiento a la ciudadanía para asistir a la concentración, que se prolongará durante 24 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  4. 4 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  5. 5

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  6. 6

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  7. 7 Diputación de Granada convoca 12 plazas de operario para las que no es necesario tener estudios
  8. 8 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada
  9. 9 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  10. 10 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una treintena de personas se suman al ayuno solidario en apoyo a Palestina

Una treintena de personas se suman al ayuno solidario en apoyo a Palestina