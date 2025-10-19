Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ahora condenado, el día que fue detenido. Policía Nacional

Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe

La sentencia establece que el procesado accionó tres veces el artefacto explosivo, pero un fallo impidió que estallase

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:45

El acusado intentó tres veces hacer explotar la bomba que había fabricado para matar a su madre octogenaria mientras ella dormía en la casa de ... Santa Fe en la que ambos convivían. Pulsó en tres ocasiones el botón de su móvil que debía causar la deflagración de cinco botellas de butano, pero un fallo impidió que el artefacto estallase, según ha considerado probado el tribunal de la Audiencia de Granada que enjuició el caso el pasado 3 de octubre.

