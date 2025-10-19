Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe

El acusado intentó tres veces hacer explotar la bomba que había fabricado para matar a su madre octogenaria mientras ella dormía en la casa de ... Santa Fe en la que ambos convivían. Pulsó en tres ocasiones el botón de su móvil que debía causar la deflagración de cinco botellas de butano, pero un fallo impidió que el artefacto estallase, según ha considerado probado el tribunal de la Audiencia de Granada que enjuició el caso el pasado 3 de octubre.

En este sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, impone al procesado una pena de trece años y medio de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco.

El suceso ocurrió la madrugada del 7 de febrero de 2024 y, durante la vista oral, el inculpado admitió que quiso volar el domicilio de su progenitora, pero alegó al mismo tiempo que no quería hacer daño a la víctima, que esperaba que su progenitora saliera indemne.

«Calefactores derretidos»

La Audiencia ha rechazado esa versión de los hechos y recalca el dato de la insistencia del encausado a la hora de apretar el botón que tendría que haber desencadenado el desastre. «Estando dormida la mujer, accionó a lo largo de la madrugada del día 7 de febrero hasta en tres ocasiones los enchufes de la vivienda haciendo uso de la aplicación telefónica, no llegando a originarse el calor suficiente para generar las llamas que causasen la explosión deseada, aunque algunos de los calefactores llegaron a derretirse parcialmente por efectos del calor», recuerda la resolución judicial del tribunal provincial la conducta del reo.

El diario del procesado

Los magistrados aluden también a la vulnerabilidad de la anciana y a las maniobras del acusado para anular su capacidad de defensa, una circunstancia que les lleva a concluir que fue un intento de asesinato y no un homicidio frustrado, que comportaría una pena más leve. «La concurrencia de la alevosía agrava la conducta del autor convirtiendo en asesinato el simple homicidio y no cabe duda que en la acción que examinamos el autor procuró asegurar su éxito empleando un método tendente directamente a evitar que su víctima pudiese realizar cualquier acto de defensa, buscando para ello un momento en el que aquélla se encontraba privada de conocimiento por estar dormida. La forma en la que el procesado pretendía ejecutar los hechos tendía igualmente a llevarlos a cabo sin peligro alguno para su persona que pudiese provenir de la eventual reacción o defensa que opusiese la mujer, dado que él se encontraba fuera de la vivienda cuando accionó los interruptores con el teléfono móvil y la explosión no podría alcanzarle, sin que su madre tuviera, por otra parte, la más mínima posibilidad de atentar contra su integridad empleando algún medio de defensa», enfatiza la sentencia condenatoria.

El fallo recoge, asimismo, numerosas referencias a un diario que escribió el procesado y en el que dejó patente sus intención de «quemar la casa si la cosa sale como yo quiero», una frase que fue redactada, «según consta en el documento», horas antes de tratar de volar el inmueble.

Cámaras hasta en los aseos

Respecto al móvil del crimen, la resolución indica que el imputado había instalado numerosas cámaras de vigilancia en el interior de la casa (incluso en los aseos), una práctica que había generado enfrentamientos familiares. Él aseguró que los dispositivos eran para cuidar de su madre, pero sus allegados estaban convencidos de que los colocó para controlar a la mujer.

La tensión fue creciendo y la madre reclamó al inculpado que se fuera de la vivienda, unas desavenencias que habrían sido el detonante del ataque.

Tras el suceso, el ahora condenado cogió su moto y se desplazó hasta las inmediaciones de la población murciana de Cartagena y se lanzó, con la intención de suicidarse, contra un camión que en esos momentos circulaba por la zona. El conductor no pudo esquivarlo y el fugitivo sufrió heridas muy graves. No obstante, se recuperó y fue detenido por agentes de la Policía Nacional.