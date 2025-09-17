Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina Sus mensajes sencillos y sus consejos han llegado ya a miles de usuarios

María Dolores Martínez Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

La Traumatóloga Geek es toda una revolución en las redes sociales. Su estilo valiente, directo y desenfadado para desmitificar creencias y abordar las cuestiones de salud más candentes no cesa de sumar incondicionales. Para aquellos que no la conozcan, se presenta. «Soy Inés Moreno Sanchez, aunque ahora se me conoce más como La Traumatóloga Geek. Estudié en la Universidad de Granada, que es una maravilla porque permitía hacer prácticas y Erasmus en un montón de sitios. He estado en Italia, Holanda, Bulgaria, República Checa, Israel… El MIR lo hice en Murcia y después trabajé en Jaén y San Javier hasta que he podido volver a Granada.

-¿De dónde procede ese amor por la medicina y, en concreto, por la Traumatología?

-¿Te han dicho alguna vez que la vocación médica tiene que ser algo que nace contigo? Pues en mi caso no fue exactamente así. Mi amor por la medicina viene de mi familia, sobre todo de mi padre, pero para nada fue mi primera opción profesional. Empecé estudiando Ingeniería. Sin embargo, a fuerza de vivir la medicina en casa, quise cambiar. Pero aquí viene lo interesante, quería una especialidad donde mi formación en Ingeniería sirviera para algo. Me planteé especialidades como Radiología, Oftalmología o Traumatología, aquellas que tenían ondas, ecuaciones o material de última tecnología. Al final, la Traumatología resultó ser como Tetris pero con huesos reales. Pura ingeniería aplicada al cuerpo humano.

-¿Cómo surge esa apuesta de trasladar temas de actualidad a través de las redes?

-Te cuento el momento exacto. Salí de la consulta después de haber repetido las mismas cosas más veces que Los Simpsons en Antena Tres y pensé 'Esto no tiene sentido'. Me grabé explicando esas tres cosas y lo subí. Resulta que mucha más gente necesita mis consejos que mi bisturí. ¿Por qué repetir lo mismo 20 veces al día en consulta cuando puedes grabarlo una vez y que llegue a miles de personas? Es medicina como no te la habían contado antes: eficiente, accesible y sin cita previa.

-Usted es esa traumatóloga que a todo el mundo le gustaría tener. ¿Cómo encajan sus propios pacientes ese estilo tan directo?

-Muchas gracias por ese piropo, pero he tenido consultas después de 20 horas de guardia, y, créeme, no era la traumatóloga que querría tener... pero lo que sí funciona es que cuando los pacientes me conocen de redes las consultas son más fluidas. Llegan sabiendo lo que les voy a decir, así que nos saltamos la parte de 'tienes que hacer ejercicio ya' y vamos directos a solucionar. Es tener pacientes con spoilers, básicamente.

-¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

-Escuchar. Suena simple, pero es que la mayoría de médicos no escuchamos. Después de 10 años cuidando huesos, he aprendido que los pacientes tienen preguntas inteligentes que merecen respuestas igual de inteligentes, pero comprensibles. No se trata de impresionar con terminología médica, sino de resolver dudas reales con medicina real.

-¿Es una rebelde con causa o sin causa?

-Con causa, con causa. Mi causa es que la gente entienda la medicina de verdad. ¿Sabes cuál es el problema? Que hace 60-70 años la gente veía morir niños de polio y tuberculosis, veía partos que acababan en tragedia. Entonces llegaba la medicina y hacía milagros reales. La gente tenía respeto. Ahora nadie ha visto esos milagros. Los damos por hechos. Entonces llega un influencer sin camiseta vendiendo magia y la gente piensa que eso también es medicina. Pues no. Mi rebeldía es explicar por qué la medicina real funciona y el marketing wellness es eso, marketing.

-Muchas de sus aportaciones han supuesto un giro de 180 grados en cuestiones que parecían intocables. ¿Le hacía falta a la Traumatología cuestionarse muchos de esos temas?

-A ver, que yo sepa no he descubierto nada nuevo. Lo que pasa es que los médicos somos pésimos comunicando. Absolutamente pésimos. ¿Sabes quién le dice hoy a la gente cómo estar sana? Musculitos de Instagram sin camiseta. Mientras tanto, nosotros estamos en congresos hablándonos entre nosotros con palabras que nadie entiende. Si no salimos de nuestro búnker académico a explicar las cosas como son, solo se va a escuchar a los vendedores de humo. Y luego nos quejamos de que la gente cree en la homeopatía. Normal, si les hablamos en jeroglíficos.

-¿El deporte es la mejor medicina? ¿Cuál es su experiencia como deportista?

-Mi experiencia deportiva empezó siendo... inexistente. Era la niña torpe que siempre se quedaba atrás en educación física. Pero en una época más madura, en la universidad, a fuerza de leer sobre los beneficios del deporte, empecé a aficionarme. Empecé con cardio y luego he ido progresando. Ahora tengo que confesar: me gustan bastante los deportes de montaña. Me dan una desconexión más efectiva que el modo avión. ¿El deporte es la mejor medicina? Te diría que es la medicina más barata y eficaz que tenemos. Pero como traumatóloga también te digo: practícalo bien, con cabeza, respetando tu cuerpo. Los huesos se curan, pero es mejor no romperlos.

-Sus curiosidades son infinitas. ¿De dónde procede toda esa inspiración?

-Esa inspiración procede sobre todo de los libros. En casa siempre hemos sido lectores. Como decía Newton, nos levantamos sobre hombros de gigantes. Yo no estoy inventando nada, simplemente cojo información que está enterrada en libros de 500 páginas y la hago accesible en menos de un minuto.

-Suplementos, osteoporosis, vitamina D... ¿Qué está fallando para que abunde tanta 'carencia'?

El problema es que no existe tal carencia. Nunca hemos tenido más comida disponible que ahora. Tenemos más variedad en el Mercadona que en todo el siglo XIX junto pero la gente se dedica a medicarse con todo. Una marca saca un 'multivitamínico para el hombre' y ya puede echarle todo tipo de cosas dentro. El 50% de la población lo va a comprar porque el 50% son hombres. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que estos suplementos no pasan los controles que pasan los medicamentos reales. Es como comparar un Mercedes con un coche de los chinos.

-¿Cuál es el secreto para tener una buena salud ósea?

-Me has dejado la pregunta más importante para el final, así que mejor la desarrollamos en otro artículo. Pero te adelanto, ejercicio físico y alimentación correcta y, sobre todo, caminar hasta la nevera no es ejercicio. Tenemos que empezar a ser responsables de nuestra salud antes de que sea tarde. Con información es posible cuidar tus huesos de verdad porque se merecen medicina real, no marketing disfrazado.