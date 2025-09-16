Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los tratamientos para dejar de fumar se triplican en Granada el último lustro. IDEAL

Los tratamientos para dejar de fumar se triplican en Granada el último lustro

El SAS ha atendido desde 2021 a más de 54.00 adictos en la provincia, donde consumir tabaco en terrazas también quedará prohibido con la nueva ley

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:26

Durante décadas, fumar tabaco parecía casi obligatorio en España. El cigarro era un compañero discreto que todo lo veía desde entre los dedos de quien ... cuidadosamente lo encendía. Podía ser un maestro dando clase, el pasajero de un avión o incluso un médico pasando consulta. Estampas que hoy, especialmente después de una pandemia de un virus respiratorio, resultan insólitas. Residen en la memoria colectiva, pero nunca más se volverán a dar. Los espacios libres de humo cada vez son más porque la conciencia sobre los efectos nocivos de la nicotina también es mayor. De ahí que, en la provincia de Granada, los tratamientos para dejar de fumar se hayan triplicado el último lustro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los tratamientos para dejar de fumar se triplican en Granada el último lustro

Los tratamientos para dejar de fumar se triplican en Granada el último lustro