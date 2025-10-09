El trastero de Granada que alojaba un laboratorio para fabricar drogas

El sospechoso fue una de las 27 personas detenidas en una redada contra un organización criminal de carácter internacional dedicada al tráfico de gases refrigerantes ... perjudiciales para la capa de ozono, un delito poco conocido. Las fuerzas de seguridad hallaron en una nave de la localidad de Jun una partida de botellas rellenas con la sustancia en cuestión, que era utilizada para cargar aparatos de aire acondicionado.

Bautizada como 'operación Marum', la batida se saldó con arrestos en once provincias españolas y puso fin a un negocio ilegal con llegó a mover once millones de euros, según la información facilitada por la Guardia Civil en junio de 2022, que fue cuando ocurrieron los hechos.

Pues bien, uno de los supuestos integrantes de aquella trama contaba además con otra fuente de ingresos igualmente delictiva:la fabricación y venta de drogas. En este sentido, acondicionó un trastero que tenía en Granada como laboratorio para la elaboración de estupefacientes, según el escrito de acusación de la fiscalía provincial, que reclama seis años y medio de cárcel para el procesado.

Reincidente

De acuerdo con la información facilitada por el ministerio público, el individuo era reincidente y había sido condenado en 2013 a dos años y tres meses de cárcel, pero no existía constancia de que hubiera cumplido la pena, precisó la fiscalía.

Durante el registro del trastero, los agentes del instituto armado confiscaron diversas cantidades de cocaína o éxtasis, además de «productos aptos» para la producción de «las dosis destinadas a la venta» en el mercado ilícito. «Se intervinieron al acusado tres básculas de precisión, utensilios para el corte y tratamiento de la cocaína, dos picadoras, bolsa con recortes de plástico, efectos utilizados por el acusado para la preparación de dosis de estupefacientes y posterior venta», detalla el ministerio fiscal el resultado de la inspección de la dependencia.

También encontraron «numerosos comprimidos de sustancias no sujetas a fiscalización para tratar la disfunción eréctil y esteroides anabolizantes», un hallazgo que ya se está convirtendo en habitual en las operaciones antidroga.

Antes de examinar el 'trastero-laboratorio', la Guardia Civil había estado en el piso del encausado donde decomisaron resina de hachís; «una bolsa de tela de color blanco, conteniendo una pequeña bolsa de plástico con una sustancia blanca en roca con un peso neto de 4,51 gramos que resultó ser cocaína con una riqueza de 69,2%» y fragmentos de píldoras de éxtasis.

Multa de 94.000 euros

Las sustancias aprehendidas habría alcanzado un valor total en la calle de 31.347 euros, según el cálculo de los expertos.

«Los hechos relatados –expone la fiscalía de Granada– constituyen un delito contra la salud pública del artículo 368 inciso primero» por tráfico de estupefacientes «que causan grave daño a la salud», concluye el escrito provisional de acusación, que, en consecuencia, propone que el encartado, al que aplica la circunstancia agravante de reincidencia, sea condenado «a la pena de seis años de prisión» y al pago de una multa de 94.000 euros.

La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar este mismo mes de octubre la vista oral del juicio.

La fiscalía recuerda que sobre el sospechoso también pesan los cargos «de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores», por su presunta implicación en el mercadeo de gases refrigerantes que dañan la capa de ozono, que fue el caso por el que fue detenido. Tras los registros enmarcados en la 'operación Marum', la Guardia Civil incriminó al encausado también por narcotráfico.