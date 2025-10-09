Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un guardia civil examina las botellas de gas intervenidas en la 'operación Marum'. Guardia Civil

El trastero de Granada que alojaba un laboratorio para fabricar drogas

Piden seis años de un cárcel para un presunto 'narco' que fue detenido en una redada de ámbito nacional contra el tráfico de gases contaminantes

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:32

El sospechoso fue una de las 27 personas detenidas en una redada contra un organización criminal de carácter internacional dedicada al tráfico de gases refrigerantes ... perjudiciales para la capa de ozono, un delito poco conocido. Las fuerzas de seguridad hallaron en una nave de la localidad de Jun una partida de botellas rellenas con la sustancia en cuestión, que era utilizada para cargar aparatos de aire acondicionado.

