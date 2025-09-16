Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista La socialista Raquel Ruz reconoce al nuevo jefe de la Policía Local que atendiese a las demandas y critica al gobierno local que lo reubicara como jefe de estudios inicialmente

Pablo Rodríguez Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 16:24

El agente investigado por presunta violencia machista ha sido removido de la jefatura de estudios de la academia de la Policía Local por el nuevo superintendente. El efectivo ha sido trasladado al servicio de archivo, donde se mantendrá en activo a la espera de lo que determine el juzgado que investiga el caso.

La decisión se ha conocido este martes en la comisión informativa de Seguridad Ciudadana. Ha sido la portavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, quien la ha desvelado instantes antes de agradecer públicamente a Rafael Domingo Sánchez que haya atendido las solicitudes remitidas tanto por su formación como por entidades feministas en los últimos meses para que el imputado no ocupara ningún puesto de la escala ejecutiva en el cuerpo.

La polémica saltó la primavera pasada cuando se conoció que un agente estaba siendo investigado por presunta violencia machista. Las pesquisas se ampliaron después para determinar si otros efectivos habían accedido al sistema Viogén, que controla y protege a las víctimas, a petición del mismo individuo o no, algo sobre lo que aún debe pronunciarse la justicia.

Como consecuencia de esto, el equipo de gobierno trasladó al principal afectado a otro puesto, la jefatura de estudios de la academia. La decisión, sin embargo, fue muy cuestionada tanto por el PSOE como por colectivos vecinales y feministas, que lamentaron que el agente estuviera a cargo de la formación de otros policías. Los populares argumentaron que el efectivo tenía una escala que no podía ser obviada al determinar su nuevo puesto y pospusieron nuevas actuaciones a lo que dictaminaran los jueces que investigan los hechos.

Este martes, sin embargo, la socialista Raquel Ruz ha desvelado el traslado del efectivo al archivo, una decisión de la que ha responsabilizado directamente al nuevo superintendente, a quien ha felicitado en público por cumplir su «compromiso». «Era un tema muy polémico y se le ha removido al archivo, a un puesto adecuado. Le agradezco su trabajo y rompo una lanza por usted, aunque también deja claro que su cambio inicial respondía a una decisión política porque si se puede ahora, se podía entonces», ha dicho la portavoz.

Rafael Domingo no se ha pronunciado sobre el cambio en sí. Sí se ha referido a la reordenación que, según ha especificado, se ha llevado ya a cabo en la escala ejecutiva. Como ha reseñado, en las próximas semanas se abordará el resto de modificaciones con el objetivo de ir ajustando los servicios en los próximos meses para «ganar presencia» en las calles y «tratar de reducir en lo posible el gasto de servicios extraordinarios».

