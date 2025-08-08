Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los operarios vigilan el estado de la vegetación. IDEAL

Tras las miradas que previenen el fuego en Granada

Protección Civil vigila la zona urbana de la ciudad durante la primera alerta del verano por riesgo de incendio forestal

Leticia M. Cano

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:54

Las alarmas por altas temperaturas azotan a la ciudad desde hace días y la alerta por riesgo de incendios forestales no ha tardado en llegar. ... Este año es la primera vez que se activa, lo que supone que los voluntarios de Protección Civil realicen labores de prevención por la zona urbana de la ciudad. Junto a ellos, efectivos del grupo Grafor de los Bomberos de la capital también se encuentran prevenidos con el objetivo de evitar incendios en una época en la que las altas temperaturas causan estragos.

