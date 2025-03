«Tras cuatro años de sequía, la tierra se ha centrado», aseguran los agricultores bastetanos

Los agricultores de la comarca de Baza se muestran muy satisfechos por el actual régimen de lluvias de marzo. La arboleda y los cereales presentan ... un magnifico aspecto. «Es un gran respiro que ha dado un vuelco a las pésimas expectativas que teníamos», destaca José Antonio Azor, presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (Agrapo), cuyo ámbito cubre las comarcas de Baza y Huéscar.

Desde el pasado mes de noviembre, y hasta el 28 de febrero, las precipitaciones en la zona solo ascendieron a 40 litros por metro cuadrado. «Con estas perspectivas muchos agricultores habíamos decidido no plantar nada este año. Pero todo ha cambiado con los más de 140 litros caídos durante el mes de marzo, cuyo efecto ya se deja notar en los cereales, que presentar una imagen inmejorable, y lo mismo ocurre con la arboleda. El olivo de secano, que estaba muy perjudicado por cuatro años de sequía, se está recuperando y lo mismo ocurre con el almendro», destaca José Antonio Azor.

La lluvia también ha venido bien para que los árboles que habían sufrido las heladas de enero y febrero se recuperen, si no totalmente sí una parte. El presidente de la asociación Agrapo, dice que la tierra «se ha centrado», como dicen los agricultores más veteranos. En mayo se podrán sembrar las hortícolas y esperemos que se puedan regar y la Confederación Hidrográfica aumente las concesiones previstas para riego, que hasta hace poco eran exiguas. No obstante, José Antonio Azor llama la atención sobre un hecho constatable, no ha llovido igual en toda Andalucía «y en nuestra zona menos. Los embalses y pantanos son los que menos agua tienen. Otro dato a tener en cuenta el acuífero de la Sierra de Baza necesita entre 400 y 500 litros de lluvia para que el nivel freático suba y resarcirse del agua que se extrae para riegos y para el abastecimiento de la población, con los pozos sacando agua durante las 24 horas del día».