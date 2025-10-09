Transportes licita por un millón de euros el estudio para acondicionar la N-432 entre Granada y Córdoba El subdelegado del Gobierno apunta que el objetivo final es convertir esta Nacional en autovía a su paso por la provincia de Granada

Rebeca Alcántara Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 12:48 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,012 millones de euros el contrato para la redacción del estudio informativo del acondicionamiento y mejora de la carretera N-432 entre los municipios de Puerto Lope y Cuesta de Velillos. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha considerado que el Ejecutivo está trabajando en la línea de conseguir que esta nacional acabe convirtiéndose en una autovía a su paso por la provincia.

El objetivo del estudio es analizar distintas alternativas de trazado y configuración (carretera convencional, 2+1, multicarril o autovía) que permitan mejorar la seguridad vial, la capacidad y la funcionalidad de este tramo, así como reducir la siniestralidad y las afecciones a las poblaciones de su entorno. El presupuesto estimado del conjunto de las actuaciones planteadas en el estudio, con los datos actuales, se estima en unos 150 millones de euros.

El Ministerio resalta que esta vía constituye el principal eje de comunicación entre Córdoba y Granada, por el que se mueven más de 350.000 habitantes. En el tramo objeto del estudio confluyen tráficos locales y de largo recorrido, con una intensidad media diaria de hasta 7.700 vehículos, de los cuales cerca del 20% son pesados. Esta parte de la vía contempla, además, una serie de características con potenciales de mejora, tales como anchura escasa, limitaciones de velocidad, numerosos accesos o un trazado sinuoso.

El objetivo del estudio es analizar distintas alternativas de trazado y configuración que permitan mejorar la seguridad vial, la capacidad y la funcionalidad de este tramo, así como reducir la siniestralidad y las afecciones a las poblaciones de su entorno. El presupuesto estimado del conjunto de las actuaciones planteadas en el estudio, con los datos actuales, se estima en unos 150 millones de euros.

El subdelegado del Gobiernoha recordado que el tramo entre Pinos Puente y Atarfe de esta misma carretera nacional ya se convirtió en autovía y que en este momento se está redactando el proyecto del tramo de autovía entre Pinos Puente y Cuesta Velillos. Por tanto, ha indicado el subdelegado, esto demuestra que el Gobierno está avanzado «de manera firme» para conseguir que esta vía se convierta en autovía a su paso por la provincia de Granada