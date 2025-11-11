Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Transportes licita la electrificación de 46 kilómetros de vía duplicada entre Antequera y Granada. Gobierno de España

Tren en Granada

Transportes licita la electrificación de 46 kilómetros de vía duplicada entre Antequera y Granada

El ministro Óscar Puente asegura que «sumado a las obras de la variante de Loja, con todos los tramos en marcha o contratados, permitirá mejorar la capacidad de la conexión de alta velocidad»

C. B.

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 13,4 millones de euros ( ... IVA no incluido) la electrificación de 46 km de vía duplicada en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada. A esta inversión, a ejecutar por Adif AV, se suma la reciente licitación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras, por otros 1,7 millones de euros (IVA incluido).

