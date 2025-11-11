Transportes licita la electrificación de 46 kilómetros de vía duplicada entre Antequera y Granada

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 13,4 millones de euros ( ... IVA no incluido) la electrificación de 46 km de vía duplicada en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada. A esta inversión, a ejecutar por Adif AV, se suma la reciente licitación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras, por otros 1,7 millones de euros (IVA incluido).

El Ministerio impulsa así la instalación de una nueva vía de ancho estándar, paralela a la vía existente y ya en servicio, en dos tramos: por un lado, el comprendido entre Bifurcación Archidona y Bifurcación Riofrío; por otro, entre el puesto de banalización (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) de Íllora y Bifurcación La Chana. Entre medias de ambos tramos se encuentra en construcción la Variante de Loja.

La actuación hoy aprobada también comprende la electrificación de las vías 8 y 9 de la estación de Granada, entre otras instalaciones complementarias. El objetivo de estas operaciones es incrementar la capacidad y operatividad de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Granada.

En este contexto, de forma adicional a estos trabajos y en tanto próximamente se produce la licitación de las obras de montaje de vía, ya se ha activado la contratación de los materiales que serán necesarios para desarrollar esta actuación. Así, recientemente se ha licitado la adquisición de 220.000 toneladas de balasto, por 8,5 millones de euros; y se ha adjudicado la compra de más de 80.000 traviesas, por otros 9,6 millones de euros.

Doble vía en dos tercios de la LAV Antequera-Granada

La LAV Antequera-Granada, eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, dispone de vía doble en el tramo de 9,5 km comprendido entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona. Las actuaciones planificadas o en ejecución por parte del Ministerio para completar la capacidad y operatividad de esta conexión comprenden:

La duplicación de los tramos Bifurcación Archidona-Bifurcación Riofrío y Puesto de banalización de Íllora-Bifurcación La Chana (ambos tramos suman 46 km), cuya plataforma ya se encuentra dimensionada para albergar una segunda vía, adicional a la ya existente y operativa, y que hoy el Consejo de Ministros ha autorizado su electrificación.La Variante de Loja (de 19 km), que ya cuenta con las obras de plataforma de todos sus tramos en marcha o contratadas. De hecho, recientemente el Ministerio ha adjudicado por 283,3 millones de euros la construcción de la plataforma del último, el de Valle del Genil.La duplicación de la vía entre el final de la Variante de Loja e Íllora (de 7,7 km), que se encuentra en fase de redacción de proyecto.

De este modo, la LAV Antequera-Granada quedará configurada, en una primera fase, por 82 km de doble vía, lo que supone dos tercios de su longitud total.