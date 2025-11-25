Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Transportes adjudica las obras del tercer carril de la A-44 entre Alhendín y Béznar

Se invertirán 26,3 millones de euros en desplegar este tercer carril a lo largo de unos 20 km de la autovía a su paso por la provincia de Granada, mejorando la seguridad vial y los niveles de servicio.

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 734.377,64 euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la ... redacción del proyecto trazado y de construcción para ampliar la capacidad y mejorar la movilidad de la A-44 entre los municipios de Alhendín y Béznar, en la provincia de Granada. El anuncio de esta adjudicación, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  4. 4 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  7. 7 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  8. 8 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Los diez fugitivos más buscados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Transportes adjudica las obras del tercer carril de la A-44 entre Alhendín y Béznar

Transportes adjudica las obras del tercer carril de la A-44 entre Alhendín y Béznar