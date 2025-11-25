Transportes adjudica las obras del tercer carril de la A-44 entre Alhendín y Béznar

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 734.377,64 euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la ... redacción del proyecto trazado y de construcción para ampliar la capacidad y mejorar la movilidad de la A-44 entre los municipios de Alhendín y Béznar, en la provincia de Granada. El anuncio de esta adjudicación, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Está previsto invertir 26,35 millones de euros (IVA incluido) en construir un tercer carril a lo largo de unos 20 km de la autovía, contribuyendo a reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial. En concreto, se plantea ampliar a tres carriles la calzada derecha entre Alhendín y Bénzar (km 143,500 y 164, sentido Motril), y la calzada izquierda entre Dúrcal y Alhendín (km 158 y 143,5, sentido Bailén), dando continuidad al trazado con tres carriles.

Así, se podrán solventar los actuales problemas que se sufren en los tramos objeto de estudio, tales como anchura insuficiente de plataforma, presencia de núcleos de población que gen

eran un tráfico importante de medio y corto recorrido, presencia de enlaces o acusadas pendientes longitudinales.

La ampliación de capacidad de la autovía con un tercer carril por sentido en estos tramos mejorará la seguridad vial y los niveles de servicio.