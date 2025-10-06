Transportes adjudica el nuevo contrato de mantenimiento eléctrico del corredor ferroviario entre Granada y Madrid Con una inversión de 32,4 millones de euros, la iniciativa pretende garantizar la fiabilidad de los equipos que permiten la circulación de trenes entre la capital española y las principales ciudades de Andalucía

Pablo Rodríguez Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 15:38 Comenta Compartir

Los componentes eléctricos de la línea que conecta Madrid con las principales ciudades del sur, entre ellas Granada, han estado en el centro de la polémico en los últimos meses por las constantes incidencias que han afectado a la circulación. Desde el robo de materiales hasta los fallos de consumo detectados al paso de los trenes, se trata de un aspecto que ha provocado que miles de viajeros hayan padecido demoras graves.

La mejora del mantenimiento ha sido uno de los puntos en los que ha estado trabajando los últimos meses el Ministerio de Transportes, que este lunes ha dado un paso más para tratar de poner solución al problema. Según ha anunciado en una nota remitida por la Subdelegación del Gobierno, se ha adjudicado el nuevo contrato de conservación de la red eléctrica de todo el corredor sur del país, que da servicio a Granada así como a otras urbes cercanas como Málaga, Córdoba o Sevilla.

Con una inversión de 32,3 millones, la renovación del contrato pretende «garantizar» la fiabilidad y disponibilidad de los equipos que aportan energía a los trenes que circulan por la infraestructura. La adjudicación, que va a ejecutar ADIF, tomará el relevo de la concesión actual una vez que finalice su vigencia y permitirá incrementar las labores de mantenimiento sobre todo el material eléctrico. Así, se revisarán todas las subestaciones que alimentan la red entre Madrid y las capitales de destino así como la línea aérea de contacto que se emplean en los pasajes, las luces ubicadas en los túneles o el telemando de energía que permite gestionar el consumo en remoto a tiempo real.

El contrato, de acuerdo a la información remitida por la Subdelegación, no solo afecta a las revisiones, sino que también incluye actuaciones de mantenimiento preventivo, la monitorización constante del servicio y las intervenciones correctoras que sean necesarias en caso de incidencias.

Desde el Ministerio de Transportes, que ha enmarcado la decisión en un plan global para atender la conservación de todas las instalaciones y sistemas que componen la red de Alta Velocidad del país que implica una inversión de 450 millones de euros, han asegurado que la adjudicación garantiza que ADIF «siga disponiendo de equipos y medios especializados para afrontar la complejidad técnica y el alcance que presentan las labores de conservación y mantenimiento de los equipos que conlleva la electrificación de la red».

Temas

AVE de Granada