Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las palas aerogeneradoras en el muelle de las Azucenas del puerto de Motril, listas para embarcar, en una imagen de archivo. Javier Martín

El transporte de palas eólicas al puerto de Motril lleva suspendido desde que se cortó la autovía

La operativa para circular por la N-323, con apoyo de la Guardia Civil, está preparada y la Autoridad Portuaria confía en que se retomará este viernes

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:39

Los primeros en enterarse, a través del Gobierno de las obras de seguridad en el viaducto que sobrevuela el viaducto de Rules iban a obligar ... a cortar la autovía tres meses fueron los responsables de la empresa eólica danesa Vestas. Y es que la compañía fabricante de palas aerogeneradoras es una de las grandes afectadas, ya que utiliza el puerto de Motril para dar salida a sus exportaciones internacionales y tiene que mover diariamente hasta Granada desde su planta de producción de Daimiel, en Ciudad Real, convoyes con piezas, de hasta 80,1 metros de largo y 19 toneladas de peso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  5. 5

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  6. 6 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  7. 7 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  8. 8

    Un coche municipal será el transporte escolar para las niñas de la Alpujarra
  9. 9 El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando
  10. 10 Sánchez anuncia una rebaja de las horas lectivas del profesorado que ya se aplica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El transporte de palas eólicas al puerto de Motril lleva suspendido desde que se cortó la autovía

El transporte de palas eólicas al puerto de Motril lleva suspendido desde que se cortó la autovía