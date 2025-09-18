El transporte de palas eólicas al puerto de Motril lleva suspendido desde que se cortó la autovía

Los primeros en enterarse, a través del Gobierno de las obras de seguridad en el viaducto que sobrevuela el viaducto de Rules iban a obligar ... a cortar la autovía tres meses fueron los responsables de la empresa eólica danesa Vestas. Y es que la compañía fabricante de palas aerogeneradoras es una de las grandes afectadas, ya que utiliza el puerto de Motril para dar salida a sus exportaciones internacionales y tiene que mover diariamente hasta Granada desde su planta de producción de Daimiel, en Ciudad Real, convoyes con piezas, de hasta 80,1 metros de largo y 19 toneladas de peso.

Se trata de un complejo transporte especial por carretera, a través de góndolas, que suele realizarse en convoys con tres unidades y requiere permisos especiales y supervisión de la Guardia Civil para garantizar un traslado seguro, desde la fábrica hasta el puerto, utilizando el carril de la derecha de la autovía.

De ahí que el corte de la A-44 suponga una importante complicación para este transporte especial, que tendrá que desviarse, como el resto de la circulación por la antigua N-323, una carretera con un único carril por sentido, hasta el próximo 19 de diciembre, cuando culminen las obras de refuerzo en el viaducto y se reabra la autovía. La afección a este tráfico, de alto valor para el Puerto granadino, era una de las grandes preocupaciones cuando se anunció el corte. Sin embargo, el pasado 4 de septiembre, cuando el Ministerio de Transportes comunicaba oficialmente el desvío, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, apuntaba que los organismos del Gobierno habían mantenido reuniones con antelación con la empresa para preparar la logística y que el tráfico de palas no se iba a ver afectado.

Seis días de retraso no han encendido aún las alarmas –teniendo en cuenta que la operativa no se realiza los fines de semana– pero la realidad es que, a día de hoy, el transporte de palas eólicas al puerto de Motril no se ha retomado desde que se cortó la autovía el pasado 9 de septiembre. Desde la Autoridad Portuaria de Motril confirmaron ayer a IDEAL que están a la espera de lo que les comunique la empresa, que suspendió la operativa que estaba programada para ayer miércoles y también la de hoy 18 de septiembre alegando «problemas logísticos».

En principio, según la Autoridad Portuaria, sí se mantiene en pie la de mañana viernes 19 de septiembre, por lo que confían en que el movimiento de palas vuelva ese día a la dársena de la Azucenas, donde se embarcan rumbo a los distintos proyectos de renovables que se construyen en todo el mundo con estas piezas. La empresa Consignaciones Y Estibas Motril S. L, responsable de la recepción y gestión de este tráfico dentro del puerto, también está esperando novedadres y que le confirmen la programación. «Confiemos en que sean buenas noticias», apuntan.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada consultaron ayer, a petición de IDEAL, a todos los organismos que están en contacto con la empresa –Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Guardia Civil y Jefatura Provincial de Tráfico– y aseguraron que «no hay ningún problema para el tránsito de camiones que trasladan palas de aerogeneradores hasta el puerto».

«Están coordinados entre ellos y preparando la operativa y permisos, que para ir por carretera nacional son distintos que para transitar por autovía. Cuando esté todo listo y la empresa considere, se desarrollará el dispositivo, evitando el fin de semana y determinadas franjas horarias», subrayaron. El paso por la carretera N-323 contará con el apoyo de Guardia Civil de tráfico y una vez rotonda de Lobres, en lugar seguir en dirección al mar, los convoyes subirán hasta el enlace de la autovía A-7 para entrar al puerto por el acceso de levante.