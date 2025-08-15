El transporte metropolitano de Granada supera los 15 millones de viajeros en el primer semestre El Consorcio experimenta el mejor arranque de su historia con un aumento de la demanda de un 14% entre los meses de enero y julio

El transporte público metropolitano de Granada cerró el primer semestre de 2025 con más de 15 millones de viajeros (15.131.558). El Consorcio de Transporte del Área de Granada establece su mejor arranque de año con un crecimiento del 14% entre los meses de enero y junio, superando las buenas cifras del mismo periodo de 2024.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que el transporte público metropolitano «sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que nos indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad». «Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado», ha manifestado la consejera, que ha asegurado que este aumento de viajeros responde, «a que se ha recuperado la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio».

El crecimiento de usuarios se ha dado en todos los medios de transportes. El Metro de Granada, por ejemplo, superó por primera vez los 9 millones de viajeros (9.008.226) en el primer semestre del año. Las estaciones más utilizadas han sido Recogidas (1.120.393), Méndez Núñez (669.899) y Sierra Nevada (643.054) y las que más han aumentado su demanda han sido Juncaril, Vicuña y Cerrillo Maracena. Entre estos números, destaca el aumento de usuarios que optaron por las tarjetas del Consorcio, que estuvo cerca de alcanzar los siete millones de viajes (6.950.253), un 11,94% más.

Los autobuses interurbanos, por su parte, han transportado a más de cinco millones de viajeros (5.037.926), con un aumento del 9,26% en este primer semestre. De igual mantera, ha repuntado el uso de la tarjeta en los autobuses urbanos, con 3,1 millones de viajes (+27,83%) en este semestre respecto al primero del 2024. Por su parte, el aumento en los interurbanos fue del 9,25%.

El hecho de que las bonificaciones, tanto permanentes como adicionales, se apliquen con las tarjetas de los consorcios, ha supuesto un incremento de su uso. La tarjeta verde es el título más usado por los usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada. Además, se han alcanzado las 634.097 tarjetas operativas en el Consorcio de Granada, un 13,8% más que en junio de 2024.

Estos números refuerzan la política de fomento del transporte público del Gobierno andaluz, que confía en seguir mejorando con medidas como la reciente aprobación del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, que se marca como objetivos la reducción en un 20% de las emisiones de CO2, gracias a medidas como un aumento del 7% del uso del transporte público y un 4% los desplazamientos a pie o en bicicleta, así como un descenso del 11% de los vehículos privados. Además, este plan permitirá la ampliación del Consorcio de Transporte a 24 municipios más 18 que ya estaban integrados tarifariamente pero no en el consejo de administración y otros seis nuevos (Iznalloz, Moraleda de Zafayona, Cacín, Dúrcal, Nigüelas y Villamena).

En paralelo, se están llevando a cabo iniciativas de mejora del transporte público como las obras de prolongación Sur del Metro de Granada, la construcción de la plataforma reservada BUS-VAO en la carretera de La Zubia o la renovación de parte de la flota de autobuses del Consorcio.