Cortes en la A-44 por las obras de Rules. Pepe Marín

Tráfico habilita un carril extra en la N-323 para evitar atascos en la Costa por el puente

Etará operativo entre las 17.00 y las 22.00 horas del próximo 13 de octubre

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:35

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT)ha anunciado que el próximo lunes 13 de octubre, festivo en Granada, se habilitará un carril adicional en sentido contrario al habitual en la N-323. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico y reducir los tiempos de viaje en el retorno desde la Costa a la capital ante la previsión de que haya más densidad en la circulación.

No es la primera vez que Tráfico toma esta medida. El pasado 28 de septiembre ya se habilitó este mismo carril adicional con el mismo objetivo, facilitar el regreso de las playas a los conductores.

A lo largo de este verano, tal y como han podido ver todos los granadinos que han hecho su viaje a la playa, en la A-44 también se adoptó una decisión similar. Ahora, con esta vía afectada por las obras de Rules, el carril adicional se pone en la Nacional para frenar las retenciones.

