El Ayuntamiento plantea restringir el tráfico en el Centro de Granada en días de contaminación alta Boina de contaminación en la mañana de ayer miércoles. / ALFREDO AGUILAR En septiembre presentará los protocolos y los nuevos canales de comunicación para informar al ciudadano sobre los niveles de contaminantes JAVIER MORALES Jueves, 25 julio 2019, 13:12

El Ayuntamiento evaluará durante el mes de agosto todas las opciones destinadas a reducir la contaminación en la capital, después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya advertido de que es la tercera ciudad que peor respira en España. El objetivo es poner en marcha en septiembre «medidas con urgencia» para paliar la polución en Granada. Entre ellas, se plantea restringir el tráfico en el Centro «puntualmente», en días en los que la calidad de aire incumpla con los niveles saludables, y peatonalizaciones permanentes de determinadas zonas. Por otro lado, el nuevo equipo de gobierno mantiene la intención de reducir la velocidad máxima para los vehículos en la Circunvalación y la Ronda Sur.

No se han concretado los pormenores del plan, pero sí el horizonte para ponerlo en marcha: septiembre. Lo ha anunciado el concejal delegado de Movilidad, César Díaz, tras la Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana de este jueves. Tras recordar que 2017 fue «el peor año para el medio ambiente en Granada», ha adelantado el compromiso de «adoptar medidas de urgencia para tratar de paliar estasituación». La meta es reducir 200.000 toneladas al año hasta 2020 en emisiones de dióxido de carbono. Los índices de dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión u ozono son «de máxima preocupación» para el equipo de gobierno.

Según los datos de Díaz, el transporte público genera el 51% de las emisiones de CO2. «Tenemos una flota en la que hay que actuar de manera urgente, con una edad media superior a los 12 años y en algunos superiores a los 19 años de vida, algo absolutamente inadmisible«, ha explicado. Por otro lado, el 17% de la contaminación proviene de los edificios y el 27% del alumbrado público.

En septiembre prevén presentar los protocolos de información y transparencia con el ciudadano acerca de episodios de mala calidad el aire, informando antes, durante y después de los mismos. Esto permitiría que, en colaboración con la Policía Local se aborden las restricciones de tráfico «en el área central de la ciudad» cuando los medidores «alcancen ciertas cifras o estén por encima de los niveles máximos permitidos». Lo ha calificado como uno de los «objetivos más inmediatos» de su delegación.

En principio, el Centro no se cerrará por completo -como en el modelo de Madrid Central- sino por zonas y en días puntuales de alta contaminación, con restricciones «de más o menos alcance». No se descarta, no obstante, «plantear la peatonalización total de determinadas calles que no tiene sentido que mantengan la circulación y que contribuyen a un efecto llamada del tráfico».

En lo relativo a la Circunvalación y la Ronda Sur, el Ayuntamiento trabaja junto a Tráfico para limitar la velocidad en el tramo urbano. «A la velocidad a la que se está circulando en determinados tramos y la alta concentración de vehículos exige que tomemos medidas de limitación», ha afirmado Díaz. Con respecto a la velocidad en el interior de la capital, se regulará en función de áreas: habrá calles con límite de 30 kilómetros por hora y otras en las que se podrá circular hasta a 50. La Policía Local dispone de dos radares de reciente adquisición que controlarán que se cumplan las restricciones. Todo ello se definirá «a lo largo del mes de agosto», cuando se elaborará la propuesta «para la reflexión y el análisis entre todos los grupos políticos».