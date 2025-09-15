La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada A la cita asistieron el CEO de Vocento, Manuel Mirat, presentadores como Ana Rosa Quintana, Raquel Revuelta o Carlos Sobera; políticos como Aitor Esteban o influencers como Pepa Muñoz

Diego Callejón Lunes, 15 de septiembre 2025

Granada es una tierra de ensueño para fiestas y cumbres de alto nivel, y Raúl Berdonés es un fiel defensor de esta idea. El presidente ejecutivo de Grupo Secuoya volvió a celebrar este año el habitual encuentro de personalidades relevantes del mundo de la comunicación y la empresa en la ciudad nazarí. La cita tuvo lugar el pasado fin de semana, y a la misma asistieron medio centenar de invitados; entre ellos presentadores como Ana Rosa Quintana, Raquel Revuelta o Carlos Sobera; políticos como Aitor Esteban (PNV) y voces destacadas de los medios, como Manuel Mirat, consejero delegado de Vocento, o Narcís Rebollo (CEO de GTS). Además, estuvieron otros rostros conocidos, como la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo, Blas Herrero (presidente Kiss FM), Alessandro Salem (CEO de Mediaset), Donato García (Grupo Société Générale), Borja Oria (Fondo Arcano) o la influencer Pepa Muñoz (Qüenco de Pepa). También llegaron personalidades desde otros países, como Iñaki Cobo (KKR), que vino desde Londres, o María José Pérez Simón (JAPS), desde México. A nivel local hicieron de embajadores la alcaldesa Marifrán Carazo y las consejeras Rocío Díaz y Carolina España o el senador Vicente Azpitarte.

El encuentro comenzó el viernes 12 de septiembre por la tarde con una cena en la Cueva de la Fragua. El catering corrió a cargo de Velázquez, y posteriormente los asistentes pudieron disfrutar de una zambra flamenca con sevillanas y rumba. Algunos invitados se animaron incluso a bailar sobre el tablao.

Al día siguiente, el sábado 13, una visita guiada les llevó por la plaza del Carmen, el corral del Carbón o la Alcaicería, con parada en la Catedral y la Capilla Real. A continuación, disfrutaron de una comida en el Asador de Castilla para coger fuerzas y subieron a una visita nocturna a la Alhambra, joya indiscutible de Granada. Tras pasear por el palacio de Carlos V y los Palacios Nazaríes, cenaron en el Carmen del Rosario, propiedad de Raúl Berdonés, donde degustaron un menú especial de la Ruya del Veleta, cargado de productos granadinos y dirigido por Miguel Pedraza.

La noche del sábado terminó con una actuación flamenca con vistas a la Alhambra en la que «apareció el duende» en forma del talento de los artistas, quienes dejaron «anonadados» a todos los asistentes, según afirman fuentes de dentro del evento. Los invitados también resaltaron la belleza del Albaicín, al margen, por supuesto, de la Alhambra. El encuentro sirvió para tratar temas de interés para Granada, como el proyecto para la Capitalidad Cultural de 2031, que desató el consenso de los invitados, porque una ciudad así, «lo merece».

Publicaciones en redes

Durante su fin de semana en Granada, varios de los asistentes compartieron fotografías y vídeos de su paso por la capital nazarí. Es el caso, por ejemplo, de Eugenia Martínez de Irujo, que resaltó el «impresionante atardecer en la Alhambra». «Siempre que vuelvo me sigue impactando tanta belleza. Qué maravillas tenemos en España», destacó la aristócrata en su cuenta de Instagram

La influencer Pepa Muñoz, que cuenta con 151.000 seguidores en Instagram, también destacó su paso por Granada en una publicación con distintas imágenes. «Emocionada de lo vivido este fin de semana», resaltó en su cuenta.

Asimismo, Raquel Revuelta también destacó su paso por Granada con un reel en Instagram. «Granada mora y cristiana, siempre un placer volver a verte. Gracias Raúl Berdonés por este regalazo. Inmejorable experiencia y compañía», escribió la comunicadora, para rematar con un «me encanta mi tierra, me encanta Andalucía».

Así fue el paso de más de una decena de rostros conocidos de la comunicación por Granada en un encuentro que, dada la buena recepción, seguro que volverá a repetirse el año que viene..