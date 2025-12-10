El tour navideño que redescubre Granada para quienes la conocen de siempre

Si hay un plan que ningún granadino debería perderse estas fiestas, es una visita guiada por la Granada navideña, disponible cada domingo hasta final de ... año. La ciudad se transforma y, hasta quienes la conocen, sienten que la descubren por primera vez: calles iluminadas con miles de luces, aromas de dulces que despiertan recuerdos de infancia y rincones cargados de historia y leyenda que parecen susurrarnos secretos antiguos. Este diciembre, la Granada más mágica te espera.

My Top Tour y Oferplan Granada de IDEAL te invitan a redescubrir Granada en Navidad y a disfrutar de un paseo que enamora incluso a los granadinos más conocedores de nuestro patrimonio y tradiciones. Consigue tus entradas para esta propuesta única en nuestra plataforma de planes, con un precio exclusivo, por tiempo limitado

El recorrido de esta gran aventura comienza con la cálida bienvenida de un guía «de Graná», que nos sumerge en la Navidad de nuestra tierra: desde las celebraciones de los Reyes Católicos hasta las tradiciones que todavía llenan de vida nuestros barrios. La primera parada es el mercado navideño de Bib-Rambla, donde los colores, aromas y sonidos de la Navidad nos envuelven. Degustar nuestros dulces aquí no es solo un placer, sino un viaje al corazón de nuestra identidad.

Arte e historia en el corazón de Granada

Frente a la Catedral o la Capilla Real, la Navidad revela secretos que muchas veces pasan desapercibidos. Cada detalle, desde las tradiciones de los Reyes Católicos hasta las decoraciones litúrgicas que han adornado la ciudad durante siglos, cuenta historias que nos conectan con nuestras raíces más profundas. Cada piedra y cada fachada parecen susurrar relatos antiguos, llenos de historia y encanto.

La Alcaicería y la Calle Reyes Católicos se transforman en un lienzo iluminado donde Granada parece brillar con luz propia. La Plaza del Carmen acoge el Belén municipal, homenaje a la pasión belenista andaluza, mientras la Carrera del Darro se llena de leyendas que flotan entre puentes y rincones cargados de misterio. Cada calle es un viaje que despierta los sentidos y la imaginación.

La luz, protagonista de nuestra ciudad, revela el legado de tres culturas: cristiana, musulmana y judía. Sus reflejos iluminan plazas, fachadas y rincones, recordándonos que la magia de Granada no reside solo en su historia, sino en la manera en que cada diciembre vuelve a brillar, convirtiéndose en el alma de nuestra Navidad.

Despedida con vistas

El broche de oro llega en el Mirador de Carvajales, donde la Alhambra iluminada nos regala una vista que parece sacada de un sueño. Incluso los granadinos más curtidos pueden detenerse y sentir, por un instante, la ciudad como si la vieran por primera vez. Porque Granada, especialmente en Navidad, tiene el poder de enamorar… y este año, cada domingo, nos invita a vivirlo de nuevo.