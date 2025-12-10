Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tour navideño que redescubre Granada para quienes la conocen de siempre

Vive un recorrido especial cada domingo de diciembre que combina historia, secretos y la esencia navideña de Granada

IDEAL

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:25

Si hay un plan que ningún granadino debería perderse estas fiestas, es una visita guiada por la Granada navideña, disponible cada domingo hasta final de ... año. La ciudad se transforma y, hasta quienes la conocen, sienten que la descubren por primera vez: calles iluminadas con miles de luces, aromas de dulces que despiertan recuerdos de infancia y rincones cargados de historia y leyenda que parecen susurrarnos secretos antiguos. Este diciembre, la Granada más mágica te espera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

