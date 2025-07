Los nuevos audios de Koldo filtrados como parte de la causa judicial que instruye el Tribunal Supremo dejan entrever más sobre las relaciones granadinas con ... la trama que habría amañado presuntamente obra pública a cambio de mordidas. En esa oleada de información constan grabaciones y actas de transcripción de la Unidad Central Operativa (UCO) que evidencian que un año después de que el empresario de Baza Antonio F. M. o 'Toño', como lo conocen en su círculo íntimo, dejara de forma abrupta su puesto como asesor para la Delegación del Gobierno en Andalucía seguía manteniendo relación con el que fuera también asesor de Ábalos.

Toño ocupó entre abril de 2021 y octubre de 2022 un cargo en la delegación. En noviembre de 2023, cuando el ingeniero continuó con la función empresarial, habría mantenido un encuentro con Koldo. En un acta de transcripción de la UCO a raíz de una grabación encontrada en uno de los dispositivos móviles, Koldo efectúa una llamada telefónica cuyo receptor se desconoce y apunta que a las 14.00 horas de aquel día ha quedado con el empresario granadino, vinculado a la empresa OPR. Koldo mantenía la grabadora en marcha porque había estado en reunión con Ábalos.

«A las dos Toño, a las dos no. A las dos y media, dos y cuarto. Ahora en cuanto termine con el director y voy a ver a Toño, ¿vale?», dice a un remitente desconocido con la grabación en marcha. Acto seguido, llama a otra persona mientras toma un taxi. «Ahora me acerco. Termino con el director y picamos en un momento algo tu y yo. Comemos un pincho de tortilla», dice para añadir después «estoy un poco loco últimamente».

«Yo lo que le voy a pedir a Santos es dame un par de obras y vete a tomar por culo«

Antes de esta conversación había estado con su «jefe», Ábalos. En la reunión deja de manifiesto el resentimiento que le guardaba a Santos Cerdán. «Yo lo que le voy a pedir a Santos es dame un par de obras y vete a tomar por culo. Lleva sin cogerme el teléfono desde hace un año y cuatro meses», le contaba Koldo al exministro de transporte para asegurar después que Ábalos siempre iba a ser «el hombre de su vida», mientras que Santos lo había «usado durante quince años».

«No puede ser que durante dos años y medio ni se le ha buscado un puesto de trabajo ni a mi mujer, ni a mi, ni a mi hermano . Que lo he arreglado yo, jefe», criticaba Koldo. De hecho, el encaje que encontró para su mujer fue un empleo en la empresa granadina Áridos Anfersa. Su contratación la habría gestionado a través de Daniel F. M., también empresario de OPR y hermano de Toño.

Construcción de una casa

El exasesor estaba empeñado en lograr de Santos dos obras más y repartirse los beneficios a medias con Ábalos. En otra de las transcripciones de la UCO, a raíz de una grabación fecha el 21 de enero de 2021, confiesa haber accedido a las peticiones de algunos empresarios.

«Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos», le dice Koldo a Santos Cerdán. Más tarde añade : «A mí me han dicho alguna ocasión, que se junten con una UTE con otra, ¿vale?, para que puedan llevarse de más, ¿eh? Me lo retrasmiten, y me dice mira a ver si se juntan y que ganen, para ayudar a unos y a otros, que me piden mil favores distintos. Y lo he hecho, ¿ vale? En ninguna, digo joder, porque esto es serio. En ninguna, he aceptado absolutamente nada», apuntaba

En este mismo audio sale a relucir 300.000 euros que necesita Koldo para construir una casa. Podría tratarse de la vivienda que construyó su familia en Polop de La Marina, cuyo contrató halló la UCO durante el registro de la casa de Huétor Vega del exdirectivo de Acciona, Fernando .M.V, y cuñado de los empresarios granadinos vinculados a la trama Koldo.

Por último, en otra de las transcripciones de la UCO, trasluce una conversación entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif, del año 2020. El audio completo son 12 horas de grabación porque Koldo registró toda una jornada de reuniones con una grabadora Phillips. Muchos fragmentos son ininteligibles, pero en uno de ellos tras hablar sobre obras, empresas y contratos Pardo de Vera asegura que»lo de OPR está».