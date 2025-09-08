Toni Bright llega a Granada con «Magia en mente»

IDEAL Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:32 Compartir

Prepárate para un viaje fascinante al corazón de la mente y deja que Toni Bright te sorprenda en su llegada a nuestra ciudad. Toni Bright, reconocido como uno de los mentalistas más destacados de España, vuelve a cautivar al público con su nuevo espectáculo titulado «Magia en mente». Este evento promete ser una experiencia inolvidable que combina emoción, participación activa del público y asombro. Las funciones en Granada se llevarán a cabo en el Isabel La Católica el 18 de octubre, en dos funciones: a las 17:30 y a las 19:45. Ya están disponibles entradas a un precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

La propuesta de «Magia en mtente» va más allá de un simple espectáculo. Es una experiencia diseñada para involucrar al público de manera directa, haciéndolos vivir momentos de tensión, sorpresa y diversión. Con la promesa de que cada espectador se sienta parte del show, la conexión emocional establecida durante la función es un aspecto que Toni Bright cuida con especial atención.

Bajo el lema «Creer es poder», Toni Bright no solo entretiene; desafía los límites de la mente humana a través de un conjunto de trucos que muchos podrían considerar imposibles. Su repertorio incluye lecturas del pensamiento, manipulación sutil, sugestión intensa y juegos psicológicos. Esta combinación no solo asombra, sino que también transforma a los asistentes en participantes activos, sintiendo que forman parte integral de cada acto.

Nacido en Elche (Alicante), Toni Bright ha sabido consolidar su carrera a lo largo de los años, llevando su talento a diversos teatros en toda España. Su presencia no se limita a los escenarios; también ha dejado una huella significativa en televisión y radio, logrando conectar con un amplio espectro de audiencias. A través de su arte, Bright no solo busca entretener, sino que también tiene un propósito más profundo: despertar ilusión y esperanza en sus espectadores.

Temas

España

Arte