La Toma de Granada de 1932, en película y con vivas a la República

El 2 de enero de 1932 Granada celebró el día de la Toma. Fue una jornada tradicional, clásica, con prácticamente los mismos elementos de ahora, ... casi un siglo después. Lo sabemos gracias a la crónica que publicaba El Defensor de Granada –el periódico IDEAL no vería la luz hasta mayo de este mismo año–, el mismo día 2 de enero de 1932 en su edición vespertina.

«(...) Dos minutos después de las doce horas en que llegó la comitiva de regreso al Ayuntamiento, hizo la nueva proclamación y tremolación, tres veces, el señor Corro, en la forma acostumbrada, y terminando con los vivas a España, a la República, y a Granada, que fueron entusiásticamente contestados por el numeroso público que llenaba la Plaza del Carmen. Presentaron armas las fuerzas de escolta, e interpretaron las músicas el himno de Riego».

«A la derecha del concejal tremolador señor Corro, estaba el gobernador civil señor Martínez Carrillo, y a su izquierda el comandante militar y el alcalde señor Menoyo. Detrás estaban los concejales y cónsules». Así es. Así fue.

Así lo contaron los periodistas de la época en una ciudad y un país en la que la Segunda República Española fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, hasta la Guerra Civil.

En 1932, la Plaza del Carmen no contaba con partidarios a favor o en contra de su celebración como hoy en día. Todos estaban envueltos en vivas a la República y con los acordes del himno de Riego por banda sonora.

La novedad es que ahora, gracias al Packard Humanities Institute, se puede revivir ese 2 de enero de 1932 con nuestros propios ojos. Bueno, y que en vez de vivas a la República hoy se corean vivas al Rey.

Esta cinta, de gran calidad y con audio en perfectas condiciones es una de los cientos de películas que se almacenan en esta institución estadounidense y en las que trabaja la historiadora española Silvia Ribelles, autora además de una recomendable novela titulada 'Un diplomático al servicio de su majestad', publicada en la editorial granadina Comares.

–¿Cuál es la historia y procedencia de todo este material?

–En el año 1981 la corporación Hearst donó a la Universidad de California toda su colección de noticieros (películas) incluyendo los descartes. En el año 2016, el Film and Television Archive de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA Film and Television Arcjive) llegó a acuerdo de colaboración con The Packard Humanities Institute para digitalizar la colección para su preservación. En junio de 2023 se hizo pública la página newsreels.net para que todos puedan disfrutar gratuitamente y con una calidad excepcional de esta joya filmográfica. Este es un proyecto conjunto de ambas instituciones.

–¿Cuál es su trabajo principal en The Packard Humanities Institute?

–Consiste en describir el metraje de la colección relacionada con España y la Guerra Civil, darles un marco histórico, intentar explicar quiénes son las personas que aparecen ahí, qué hacen, dónde están. Estoy creando un texto que describe la guerra a través de las escenas. También estoy involucrada en la tarea de contestar algunas de las preguntas que llegan a través de la página newsreels.net.

–¿Qué valor entiende que tiene esta colección de películas y en qué puede ser importante para la historia de España y para la enseñanza?

–Para mí la importancia de esta colección no reside sólo en su innegable valor como herramienta para contar los acontecimientos más importantes de la guerra, como el sitio del Alcázar de Toledo, los bombardeos sobre Madrid o Barcelona, o la batalla de Teruel, por nombrar sólo un puñado de ellos, sino que estas películas le permiten al espectador conocer cómo vivían nuestros antepasados durante la guerra, en primera línea y en retaguardia, en los dos bandos. Los cámaras grabaron miles de metros (más de ocho mil) sin aparente valor histórico donde se observan aspectos de la vida cotidiana, y esto me parece fascinante.

–¿Qué se puede ver en este archivo de películas respecto a Granada?

–Invito a los granadinos a hacer una búsqueda en la página y ver la ceremonia de la tremolación de la bandera de enero de 1932, unas escenas de la semana Santa de 1954 y un rescate en Sierra Nevada de un accidente de avión de la Marina estadounidense en Sierra Nevada en 1960. Y también aparece en un vídeo de la Guerra Civil lo que sospecho que tal vez podría ser los alrededores de Motril al final de una película grabada en Málaga, donde aparecen integrantes de las Brigadas Internacionales, en este caso, de mexicanos, aunque parece que están mezclados con brigadistas de otros muchos lugares. Aparecen a partir del minuto 1.09 La película es seguramente de finales de enero de 1937, y me despista un poco que ya hubiera brigadistas internacionales tan pronto en esa zona, pero creo que no me equivoco mucho.

NOTA INFORMATIVA

Fotogramas y películas cedidos por The UCLA Film and Television Archive en colaboración con The Packard Humanities Institute.