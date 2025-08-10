Viajar es un placer

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Línea Granada-Jaén con salida de la Plaza del Carmen. IDEAL
Tito Ortiz

Tito Ortiz

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:22

Hoy día lo de trasladarse de lugar en transporte público está asumido como un servicio público de cierta garantía y comodidad. Aunque los granadinos sigamos ... teniendo carencias estructurales que arrastramos de toda la vida. Tenemos pocos trenes que a menudo se retrasan, se cancelan, nos los paran en mitad de la nada e incluso algunos ni están ni se les espera. Algo que no sería un problema si, ese aeropuerto que compartimos con los jienenses, tuviera vuelos regulares en un horario adecuado y con una frecuencia que se convirtiera en una clara alternativa al ferrocarril; pero no es el caso.

