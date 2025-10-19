Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
LuIs García Montero, Alejandro Víctor García, Carlos Cano y Paco Martín Morales, en un acto cultural. JUAN ORTIZ
Crónicas granadinas

Cada vez reímos menos

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Cronista oficial de la Ciudad de Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Esta sociedad que nos ha tocado vivir nos está borrando la risa de la cara y, si me apuran, hasta la sonrisa. Es verdad que ... después de leer el periódico por la mañana, oír la radio o ver un telediario habría que ser de corcho para esbozar aunque solo fuera una muesca de esas que se quedan a caballo entre la comedia o la tragedia. La actualidad del día, la carestía de la vida, lo ajustado de las pensiones, el deterioro de la sanidad, la gente que muere antes de que les llegue la ayuda domiciliaria, la corrupción, el independentismo, el genocidio o la olvidada Ucrania hacen que a uno se le rebote el estómago y le den arcadas y, de esa guisa, es muy complicado tener ganas de nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  9. 9

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cada vez reímos menos

Cada vez reímos menos