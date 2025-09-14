Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Caricatura de Rafael Vega del Cincuentenario del Cante Jondo en San Nicolás. IDEAL
Crónicas granadinas

De nuevo en cabeza

Tito Ortiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:05

Quede claro de una vez, y para siempre, que fue Granada la que, en 1922, levantó la voz a todo el mundo, poniendo al cante ... jondo en el lugar que le correspondía por derecho propio. Que nadie más intente ningunearnos en este sentido, ni apropiarse de iniciativas que tuvieron su origen en la Alhambra, por obra y gracia de un puñado de valientes que, aún teniendo en contra, o de espaldas, a un segmento importante de la sociedad, tuvieron el valor de sacar el flamenco de colmaos y habitáculos alumbrados con candiles, para ponerlo sobre un escenario, dignificándolo y proyectándolo a los cuatro vientos, como un arte nuestro, genuino, permeable a todas las culturas de Oriente y Occidente.

