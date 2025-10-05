Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Piara de pavos en la plaza de la Trinidad, escuchando una pandereta. Ideal
Crónicas granadinas

¿Cuándo es Navidad?

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Cronista oficial de la Ciudad de Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:32

Comenta

En aquellos años cincuenta y sesenta de mi infancia, la navidad era cuando correspondía, o sea, del 24 al 25 de diciembre. La referencia temporal ... era contundente, sin posibilidad de equivocación, y mucho menos, de adelanto. Yo que era un fervoroso belenista, en casa no me dejaban poner el portal de Belén antes del ocho de diciembre, festividad de La Inmaculada Concepción. Ese era el día en que podía ir al desván, e ir bajando las cajas con los pastores, el corcho, las casitas, el castillo de Herodes, el portalico con el pesebre y todos los protagonistas, incluidos los trozos de cristal para simular el río, y el musgo cogido de las orillas del Dauro, junto con la carbonilla de la estación para hacer las rocas.

