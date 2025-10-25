Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un entierro va camino del cementerio. Ideal
Crónicas granadinas

El mes de los muertos

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Comenta

En mis años de infante, el asunto mortuorio se circunscribía solo al día 2 de noviembre. Nada que ver con esta locura que ahora nos ... embarga con el tema importado de Halloween, su truco o trato y sus calabazas iluminadas que copan, con multitud de actividades paganas, la mayoría de los días del mes que viene. Esta costumbre foránea se nos ha colado –como tantas otras– para que consumamos más y dislocadamente, haciéndonos perder la auténtica esencia de nuestro mes dedicado a los que se fueron.

