La Hermandad del Viacrucis, subiendo a San Miguel. IDEAL
Membrillos y acerolas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:13

Desde San Miguel Alto hasta la Calderería, todo es Albaicín. Desde la muralla medieval a la frontera hídrica del Dauro, todo es Albaicín, y ahí ... se compendia la historia de Granada, ahí nace y se reproduce lo que desde hace siglos somos. Una ciudad milenaria, por la que pasaron varias culturas que fueron dejando su poso de sabiduría y, que, con el tiempo, han dado lugar a un paraíso cerrado o abierto, según se mire, con personalidad propia y repercusión mundial, de lo que debemos sentirnos muy satisfechos.

