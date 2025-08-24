Mantilla albaicinera

Hubo un tiempo en que los patios y calles del Albaicín, estaban sembrados de muchachas con bastidores que, con el primor de manos expertas, bordaban ... mantillas como sustento familiar, realizando auténticas obras de arte muy cotizadas.

Dicen los que de esto saben que la mantilla es una prenda femenina popular en España que nace a partir del antiguo manto con el que tradicionalmente se cubría la mujer, y evolucionó hasta convertirse en un elegante tocado de blonda (encaje realizado con hilo de seda), chantilly o tul. Es habitual en procesiones de Semana Santa, en las corridas de toros y otros eventos castizos, además de ser prenda ceremonial de las madrinas en bautizos y bodas. A menudo se complementa con una peineta.

Algunos estudios arqueológicos fijan el origen de la mantilla en la península en la civilización ibérica, a partir del descubrimiento de figurillas prerromanas de mujeres con tocados muy similares. En el siglo XVII ya era habitual utilizar la mantilla de encaje como prenda distinguida además de las de paño y mantones de seda. Sin embargo, su uso no se generalizó entre las mujeres de la nobleza y alta burguesía hasta finales del siglo XVIII, tal y como se aprecia en varios retratos pintados por Francisco de Goya. Esta costumbre la continuó Isabel II de España y, ya en el siglo veinte, repitió la Reina Sofía.

En cuanto a su tejido, existen tres clases fundamentales: mantilla de blonda o encaje de seda, con grandes motivos florales realizados en seda más brillante, con ondulaciones en los bordes o puntas de castañuelas. La mantilla de Chantilly, hecha con un ligero tejido originario de esta ciudad francesa y bordado con distintos motivos, y la de tul, tejido delgado y transparente –confeccionado con seda, hilo o algodón–, usado a modo de imitación de las mantillas de blonda y chantilly.

Eugenia de Montijo

A partir del siglo XVIII, la mantilla evoluciona, se le añaden más encajes, aparece la mantilla de tres picos, popularizada por la granadina Eugenia de Montijo, que la impone en la corte francesa. Se comienza a usar como chal y, a finales de siglo, se comienza a llevar con peina entre la alta sociedad. Pero su eclosión no llega hasta el siglo XIX cuando la mantilla vive una auténtica explosión y se instaura el binomio mantilla y peina. Nos encontramos en una España invadida por Napoleón y unos españoles que no quieren que los franceses les impongan sus costumbres y sus modas. En la masculina sí se toman ciertos elementos afrancesados, pero en la femenina no, por eso se populariza el uso de la mantilla. Deja de ser un elemento de las clases más nobles, que buscan reivindicar lo español a través de su indumentaria, sino que también empieza a usarse entre las clases más populares, como síntoma de rebeldía ante el invasor.

Pero no es hasta la llegada de Isabel II al trono cuando el uso de la mantilla se convierte en todo un icono. Si no fuera por ella, la mantilla no sería la prenda que es hoy. A ella se le conoce como la reina castiza y, era una reina que tenía un gusto especial por todo lo español. Ella se ponía la mantilla y toda la corte hacía lo mismo, de ahí que se popularizara su uso. Las jóvenes salían a pasear a la pradera de San Isidro y lucían sus mantillas y peinas, como hacía la reina. Esta costumbre llega a Sevilla por el vínculo de la reina y su hermana con la ciudad. El Palacio de San Telmo, que es donde se reunía la jet set de la época, se llena de mujeres ataviadas con esta indumentaria, irradiándose a toda Andalucía, de manera muy especial a Granada, donde se aborda su confección con tal profesionalidad, que las bordadoras del Albaicín estaban más que cotizadas en las provincias limítrofes. Poseer una mantilla bordada en el famoso barrio granadino, fue en su momento, síntoma de gusto y poder adquisitivo.

Señal de rebeldía

Tras la Revolución Gloriosa, el gobierno de Isabel II se ve obligado a abandonar el poder y la reina termina exiliada en Francia. En ese contexto, se impone el reinado de Amadeo de Saboya, algo que a los españoles parece no convencer. A los españoles no nos gustan las imposiciones y cuando llega Amadeo de Saboya todo el pueblo se le pone en contra y la mantilla vuelve a convertirse en un elemento de protesta. En este contexto empieza a popularizarse el uso de sombreros entre las damas, pero las mujeres españolas los declinan y toman la mantilla como único elemento ornamental. Su uso se convierte en una señal de rebeldía y lo que empieza como una revolución estética termina con el fin del reinado de Amadeo de Saboya sólo un año después. Como dice Pilar Larrondo, a la hora de diferenciar entre las mantillas, hay que hablar de la mantilla rectangular –o de velo de toalla–, rondeña –o de empanadilla–, de pico, cuyo uso popularizó nuestra paisana Eugenia de Montijo, y madroñera, que es muy típica de Ronda. Cada una de ellas puede presentar un tipo de encaje diferente; bien de bolillo, bien de aguja o bien de chantilly. Esta última es la más fina, también la más cara, y quizás la que menos abunda. Las manos primorosas del barrio del Albaicín la han confeccionado y bordado mientras cantaban lo último de Marifé de Triana o, referían en confidencia, la última carta de su novio que estaba lejos haciendo la mili, esperando licenciarse pronto para pasar por el altar.