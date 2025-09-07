El final del verano

Como si el destino juguetón quisiera hacer honor a su canción, se nos ha ido Manuel de La Calva –la mitad del dúo Dinámico– al ... final del verano. Me resulta imposible desligar mi infancia, adolescencia y madurez de la banda sonora de toda mi vida, desde aquel viejo tocadiscos que mi tío Ñoño enchufaba al portalámparas que había en el salón, colocando sobre el plato unos discos de 45 revoluciones, que llevaban dos temas por cada cara, al final de los cincuenta y todos los sesenta. Desde 'Quince años tiene mi amor' a 'Resistiré', hay toda una vida plagada de vivencia en aquellos guateques, en los que yo, como niño, pinchaba los discos para que los mayores no perdieran el tiempo, no fuera que algún avispado les levantara el ligue. A fin de cuentas, la tarde del domingo era todo el tiempo que tenían para buscar pareja porque, entonces, se trabajaba los sábados, así que, el tiempo había que aprovecharlo con toda intensidad, hasta la próxima semana. Eran tiempos en que los novios no se veían en días laborables.

Aparte la consabida gaseosa, la bebida consistía en poner un fondo común para hacer una sangría, generosa en canela en rama, que al parecer era afrodisiaca, u optar por una limonada con vino blanco, agua con gas y algunos peces que no eran otra cosa que rodajas de plátano. A la sangría se le echaba melocotón. Todo ello en una orza de Fajalauza, con un cuarto de barra de hielo, comprada en La Siberia de la calle Escudo del Carmen. Y como tapa, un cuenco de aceitunas aliñadas de los Pedraza y unas patatas fritas compradas a Pepe en la calle de La Colcha, por donde pasaba el tranvía.

NUEVO CURSO

Se nos va el verano –al menos es lo que dice el calendario– con la mayor ola de calor de todos los tiempos, con los incendios más graves jamás contados, con las autonomías en entredicho debido a su actuación ante los mismos, con una falta de previsión para evitarlos palpable y con un coste en vidas humanas y haciendas irreparable. Algo estamos haciendo mal, mientras unos se echan a otros las culpas, eludiendo la responsabilidad que admitieron cuando accedieron voluntariamente a sus cargos. Cobran unos sueldos altísimos, lo suficiente para, exigirles mayor diligencia ante una Dana o un incendio que deja desprotegidos a los ciudadanos, en manos de quienes no tienen capacitación para seguir ostentando responsabilidades políticas.

Y de esta guisa, abordamos un nuevo curso en el que la gratuidad de los libros en la enseñanza obligatoria no es suficiente, si la cuantía del material escolar exigido alcanza cifras desorbitadas. Un nuevo curso en el que se nos birla la enseñanza universitaria de la Inteligencia Artificial, pese a llevar años preparándonos para ello, aunque se le puede conceder a universidades privadas sin ningún rubor. Un curso más en que los profesores se examinan, aprueban y no obtienen plaza, así que a intentarlo de nuevo el año que viene y, durante estos meses, a superar la frustración y el desánimo una vez más, repitiendo una y otra vez el fatídico día de la marmota. Algunos, para cuando tengan plaza, ya estarán en edad de jubilarse, o cotizarán tan poco tiempo que, la pensión que les quede, no les dará ni para pagar la luz. Que, por cierto, vaya subidón que ha pegado estos meses.

CURSO COFRADE

Se retoma en estos días la actividad cofrade en Granada y lo hacemos de la mano y bajo el manto de nuestra Patrona la Virgen de Las Angustias. La que vive en la Carrera nos convoca a la actividad testimonial de nuestra militancia en la Fe, con una serie de actos como su novena, a la que asiste la sociedad granadina representada en sus instituciones públicas y privadas, sin olvidar al pueblo anónimo, ese que, al pasar por su puerta, se descubre o persigna en señal de respeto. Ese que visita a diario su flamante museo, demostrando que ha sido todo un éxito su puesta en marcha, ese que asiste en masa el día 15 a su ofrenda floral. El que esta tarde presenciará la segunda exaltación a nuestra señora, a cargo de nuestro paisano, Fernando Díaz de La Guardia, insigne comunicador y amante de nuestras tradiciones. Esa es la Granada que el último domingo de este mes abarrotará nuestras calles para presenciar un año más, el paso de Nuestra Señora de Las Angustias, que por primera vez no irá portada por su horquillero, Paco Carrasco, a quién Ella llamó a su presencia hace unos meses, dejándonos huérfanos de un gran ejemplo cofrade, pues a su condición de hermano de Las Angustias Paco Carrasco unió siempre su militancia en la semana santa con hermandades como Los Favores, La Concha, El Vía Crucis, La Amargura, La Lanzada o el Nazareno, entre otras muchas.

La Federación de Cofradías, comienza también su curso, con ilusiones renovadas, con proyectos de mantenimiento y enriquecimiento de toda una serie de actos cofrades que culminarán con el esplendor de nuestros pasos en la calle, en una Semana Santa granadina consolidada, con cimientos firmes para ir progresando en su actividad y proyección fuera de nuestras fronteras, donde ya se le reconoce el trabajo realizado en los últimos años. Salidas extraordinarias, cartel, pregón y aniversario fundacional tendrán especial espacio en una agenda que se nos propone más que interesante, sin olvidar la actividad religiosa interna, la formación continuada de los cofrades y las relaciones con otras semanas santas de nuestro entorno, entre las que destaco las de nuestra provincia, cada vez más en auge y que tanto aportan a nuestra historia cofrade granadina.

Se nos va el verano, pero comienza un nuevo curso más que ilusionante.