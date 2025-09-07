Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Picando hielo en la calle Ideal

El final del verano

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:02

Como si el destino juguetón quisiera hacer honor a su canción, se nos ha ido Manuel de La Calva –la mitad del dúo Dinámico– al ... final del verano. Me resulta imposible desligar mi infancia, adolescencia y madurez de la banda sonora de toda mi vida, desde aquel viejo tocadiscos que mi tío Ñoño enchufaba al portalámparas que había en el salón, colocando sobre el plato unos discos de 45 revoluciones, que llevaban dos temas por cada cara, al final de los cincuenta y todos los sesenta. Desde 'Quince años tiene mi amor' a 'Resistiré', hay toda una vida plagada de vivencia en aquellos guateques, en los que yo, como niño, pinchaba los discos para que los mayores no perdieran el tiempo, no fuera que algún avispado les levantara el ligue. A fin de cuentas, la tarde del domingo era todo el tiempo que tenían para buscar pareja porque, entonces, se trabajaba los sábados, así que, el tiempo había que aprovecharlo con toda intensidad, hasta la próxima semana. Eran tiempos en que los novios no se veían en días laborables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  8. 8 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  9. 9

    El Granada se levanta de la lona
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El final del verano

El final del verano