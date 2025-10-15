Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas La alcaldesa critica el «daño» al patrimonio y asegura que identificará a los responsables

Pablo Rodríguez Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:59 Comenta Compartir

El agua de la Fuente de las Batallas, uno de los lugares más simbólicos de Granada, ha sido teñida de rojo este miércoles. Desde el mediodía, se ha constatado el cambio de color, que por ahora no se conoce a qué se debe ni quién lo ha efectuado.

La modificación ha causado la sorpresa de muchos de los viandantes y ha alertado al Ayuntamiento de Granada, que ha intervenido para parar el funcionamiento. Desde el Consistorio han asegurado a IDEAL que entre este miércoles y el jueves se procederá al vaciado y limpieza del monumento.

Lo sucedido ha indignado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien se ha pronunciado en la red social X contra el teñido de las aguas y ha vinculado lo sucedido a una manifestación. «No es de recibo que se causen daños al patrimonio artístico de nuestra ciudad. Manifestarse es un derecho, pero deteriorar lo que pertenece a todos no lo es», ha asegurado la primera edil, que ha confirmado que se inician labores de limpieza y reparación de la fuente antes de afirmar que trabajará para identificar a los responsables.

No es la primera vez que las aguas del monumento son teñidas. Ocurrió también en marzo de 2021, cuando las aguas fueron tintadas de rosa. Un cartel situado junto a la fuente aseguraba que se había realizado con un colocante inocuo y advertía que el efecto permanecería por 24 horas. Entonces se barajó que lo sucedido respondía a un acto vandálico.