El timador de Bibataubín que se delató a sí mismo al dar su DNI a la víctima

Hay crímenes que se resuelven solos. Son esos delitos en los que el malhechor pone todo de su parte para que lo cojan. Deja tantas ... pistas que incluso puede llegar a inspirar algo parecido a la ternura. Fue lo que lo ocurrió a un timador que actuaba en la céntrica plaza de Bibataubín de Granada. Ocurrió el 31 de julio del año pasado. El sospechoso se acercó a un vecino de la capital y le pidió, «por favor», que le prestase 40 euros para coger un taxi y desplazarse a su pueblo. El hombre afirmó que «estaba muy apurado» y que necesitaba el dinero con urgencia.

Se supone que para reforzar su credibilidad, el embaucador propuso al damnificado un acuerdo tan descabellado como osado: si le fiaba los 40 euros, él le dejaría en prenda su Documento Nacional de Identidad (DNI) con la promesa de que le devolvería el adelanto al día siguiente. Y así lo hicieron.

El estafador dio una garantía de peso, pero también abrió de par en par la puerta para ser atrapado. En otras palabras, que se delató a sí mismo.

Denuncia

En este sentido, el 8 de agosto, ocho días después del encuentro, el afectado denunció el incidente en una comisaría de la Policía Nacional. A pesar del tiempo transcurrido, el autor del excéntrico engaño no le había reintegrado los cuartos ni tampoco le había reclamado el DNI. Los agentes se quedaron con el carné y telefonearon al timador para devolvérselo. Sin embargo, el tramposo no reembolsó los 40 euros al ciudadano que se apiadó de él.

El asunto acabó en los tribunales y el procesado fue condenado, «por un delito leve de estafa, a la pena de un mes de multa a razón de seis euros al día, la cual deberá hacer efectiva en metálico y en el momento en que sea requerido para ello».

La sentencia también obligaba al acusado «a indemnizar» al denunciante «con 40 euros, que se incrementaran con el interés legal», dictaminó el juzgado de Instrucción de la capital que enjuició el caso.

El encausado discrepó de aquel fallo y presentó un recurso ante la Audiencia de Granada para reivindicar su inocencia, pero el tribunal no ha atendido su petición.

La defensa

En su escrito de apelación, la defensa del encartado admitió que el suceso se produjo tal y como los relató la víctima, pero afirmó que lo ocurrido no podía catalogarse como una estafa porque no existió «engaño bastante», detalla la resolución posición que mantuvo el procesado. «Se aceptan los hechos probados de la sentencia impugnada en su integridad y se recurre la sentencia, únicamente, en lo que afecta a la calificación jurídica de los hechos como delito leve de estafa , al estimar que no se dan en dicho comportamiento los elementos típicos definidores de la estafa. De manera tangencial se señala que no fueron 40 sino 20 los euros prestados por el denunciante, pero sin incidir el apelante en su recurso en la impugnación de ese hecho», explica la sentencia.

Los jueces han rechazado esos argumentos y ha concluido que sí hubo 'engaño bastante'. «Este tribunal considera , en primer lugar, que el ánimo de lucro es consustancial al enriquecimiento patrimonial experimentado y querido por el condenado al recibir los 40 euros que no devuelve intencionadamente; y, en segundo lugar, (...) el engaño es suficiente para doblegar la voluntad de la victima ( aplicando estándares de una persona media de nuestra sociedad ), propiciando el desplazamiento patrimonial en forma de préstamo, sobre la base del ardid (...) de dejar su DNI en prenda, lo cual dotaba de verosimilitud y apariencia de solvencia la operación en la que el condenado resulto favorecido con la entrega de esos 40 euros, creyendo el prestamista denunciante de estos hechos con dicha acción falsaria que el recurrente tendría que volver, como pactaron , a reintegrar los 40 euros recibidos».