La Real Chancillería, sede de las salas de lo Penal de la Audiencia de Granada. Alfredo Aguilar

El timador de Bibataubín que se delató a sí mismo al dar su DNI a la víctima

Condenado por un delito leve de estafa un hombre que le sacó 40 euros a un ciudadano para ir en taxi a su pueblo y le dejó en prenda su carné de identidad

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:16

Hay crímenes que se resuelven solos. Son esos delitos en los que el malhechor pone todo de su parte para que lo cojan. Deja tantas ... pistas que incluso puede llegar a inspirar algo parecido a la ternura. Fue lo que lo ocurrió a un timador que actuaba en la céntrica plaza de Bibataubín de Granada. Ocurrió el 31 de julio del año pasado. El sospechoso se acercó a un vecino de la capital y le pidió, «por favor», que le prestase 40 euros para coger un taxi y desplazarse a su pueblo. El hombre afirmó que «estaba muy apurado» y que necesitaba el dinero con urgencia.

