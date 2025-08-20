Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Christian García en el escenario de La estupenda. Cristina Ramos
Verano con otras gafas | Christian García

«No soy tiktoker, soy humorista, yo no vendo cremas a nadie»

Christian García, cómico granadino, reivindica el stand up clásico y recuerda los escenarios más surrealistas en los que ha actuado

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

A Christian García lo reconocen por los escenarios, pero también porque sus vídeos empezaron a correr como la pólvora en plena pandemia. Desde entonces, no ... ha parado; teatros llenos, monólogos virales y un humor tan cotidiano como surrealista. Lo suyo es contar lo que vive, desde desayunar un kiwi hasta actuar en un growshop lleno de humo. No soporta que lo llamen 'tiktoker' ni 'influencer', porque, como recalca varias veces, él es humorista «de los de antes, de chiste trabajado y no de baile en redes». Con él se puede hablar de memes absurdos, de camerinos en casas de abuelas, de los peligros de quedarse en blanco en un show y hasta del «escalofrío quete da cuando cagas», que asegura, entre risas, que es de los mejores placeres de la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «No soy tiktoker, soy humorista, yo no vendo cremas a nadie»

«No soy tiktoker, soy humorista, yo no vendo cremas a nadie»