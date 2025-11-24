Las tiendas de toda la vida que apuestan por Norte

El día a día de Rosa comienza desde hace unas semanas tras la barra de la cafetería-bar que regenta junto a su hermano Erasmo ... en Campo Verde. Ofrecen comida asiática y desayunos tradicionales, de los de toda la vida, como el trato cercano y humilde que dan a sus clientes, los vecinos de siempre del barrio. «Se van encantados y nos dicen que van a volver», cuentan.

La energía y sonrisa de ambos es compartida unas calles más abajo por Daoud, natural de Jaén, con ascendencia marroquí y afincado en Granada. Tiene una tienda de móviles, reparación y punto de recogida de paquetes desde hace unos meses y es uno de los muchos emprendedores que han apostado por esta zona.

El Ayuntamiento de Granada ha impulsado una iniciativa para reactivar la actividad comercial en distrito Norte, especialmente, en los barrios de Campo Verde, Casería de Montijo y Parque Nueva Granada, donde hay un mayor número de locales vacíos que cumplen con los requisitos adecuados para esta función.

En total, son más de una docena los nuevos negocios que hay en estas zonas. Al café-bar 'Michi' de Rosa y Erasmo, se suma una lavandería, una inmobiliaria, una peluquería-estética, un centro de masajes, un bazar o un centro de día en Parque Nueva Granada, cuyo punto de formación se sitúa en Campo Verde. «Necesitamos que en los barrios haya de todo para ganar vida. Esto nos permite ahorrar tiempo y una mayor calidad en nuestro día a día», aseguran los clientes.

El consistorio, por su parte, ha contabilizado ya con ayuda de un técnico de medio ambiente otros catorce establecimientos que son aptos para abrir nuevos negocios en Parque Nueva Granada.

«Los emprendedores, a través de la asociación de comerciantes o la de vecinos, contactan con el Ayuntamiento. Nosotros nos encargamos de poner en regla las licencias y agilizar el procedimiento para la acometida de luz y agua», señala la concejala Comercio, Consumo y Salud y presidenta de la Junta Municipal de distrito Norte, Elisa Campoy.

Plantean, también, desarrollar talleres enfocados al emprendimiento en Cartuja y trabajan en darles visibilidad a través del boletín informativo del distrito.

Vida de barrio

Hacer vida en el barrio, tener armonía entre los ciudadanos e incrementar la economía de la zona es el principal objetivo de las plataformas vecinales y del propio ayuntamiento. Eso y crear una identidad que se asocie a un consumo cercano en el trato y que satisfaga las necesidades de todos los demandantes.

Es la intención que tiene Daoud, que atiende a sus clientes en español, pero también en árabe y francés. «Mucha gente de fuera no conoce el idioma, es gratificante poder ayudarles en su misma lengua», explica. Pero lo que más le recompone a este vecino de Campo Verde desde hace diez años es ver cómo las calles remontan poco a poco la actividad comercial. Cuenta que él mismo fue testigo de la cantidad de tiendas que echaron el cierre indefinidamente durante la pandemia. «Es una alegría que los locales vacíos retomen su función y no dejemos morir la esencia de barrio», detalla.

El incremento del comercio va ligado de un mayor número de residentes en estos barrios. Elisabeth, dueña de una peluquería en Campo Verde, busca un piso en el que poder vivir en el barrio y espera mudarse pronto. Las personas mayores acogen esta noticia con entusiasmo y valoran el margen de crecimiento que aún hay en sus barrios.

Desde la asociación de vecinos, por su parte, insisten en la necesidad de potenciar esta iniciativa para atraer a gente joven a emprender y vivir en el distrito. Echan la vista atrás y ven aquellos negocios familiares que llevan décadas en la zona. Este apoyo les arroja una pequeña luz de esperanza para asentar la vida en unos barrios que están llenos de costumbres y tradición.