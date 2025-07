La tienda de ropa de la Chana que recibe un premio por su antigüedad: «Somos de las que ya no quedan» Inmaculada Fernandez, heredera de 'Modas David' habla de lo complicado que es tener una tienda de ropa en la actualidad

La Chana tiene algunos de los negocios más antiguos de la ciudad que aún siguen abiertos. Estos negocios históricos que dan sentido al barrio, son cada vez más difíciles de mantener por las miles de empresas internacionales y 'low cost' que hay en el mercado.

Una de las tiendas que sigue funcionando a pesar de las adversidades es 'Modas David'. Dedicados a la venta de ropa, este local de Granada lleva en el mercado desde hace 50 años e incluso, el ayuntamiento de Granada les ha otorgado a las propietarias un 'Diploma al mérito de la ciudad de Granada'.

Con tan solo 17 años y tras acabar la mili, Juan Fernandez abrió por primera vez las puertas de su tienda al público junto a su mujer. El gran éxito que recibieron hizo que traspasaran su negocio a un local más grande en la calle Sagrada Familia de la Chana, donde se encuentran en la actualidad.

Con el paso de los años, el relevo de la empresa se ha quedado en manos de su hija Inmaculada Fernandez, quien lleva con orgullo lo que sus padres le ha dejado en herencia.

Esta tienda de toda la vida ha marcado un antes y un después en la gente, es más, la actual dueña declara que; «Los granadinos que deciden mudarse a otras ciudades y vuelven para visitar la provincia siempre pasan por la tienda».

En esta tienda de ropa no solo venden prendas de diario y destinada a eventos, también tienen servicio de sastrería y asesoramiento. Aunque Inmaculada es clara; «Lo que marca la diferencia es el trato tú a tú y muy personal. Somos dependientas de las que ya no hay. No vendemos falsificaciones».

Por último, hace una recomendación a todos los compradores; «Comprad ropa de calidad, al final lo barato sale caro».