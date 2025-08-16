La tienda de pósters del centro de Granada que llega hasta Estados Unidos 'Tupóster' es el local que regenta Leo desde hace 15 años y que vende por todo el mundo

En la calle Zacatín, entre tiendas de souvenirs y de especias que hacen de la calle tan única, se encuentra un local que, a diferencia del resto, permite a los viandantes volver al siglo XXI.

'Tupóster', es uno de los sitios del centro que, como su nombre indica, vende póster, camisetas y merchandising. Leo Lorenzo es el dueño que hace 15 años decidió abrir las puertas de su negocio.

Todo comenzó porque Leo, que es diseñador gráfico, vio este local en una de las calles más céntricas de la ciudad, por lo que se decantó por crear esta tienda tan diferente al resto.

Son muchos los curiosos que entran en ella buscando un recuerdo de su artista o película favorita y que, sin esperarlo, pasan mucho tiempo absortos en todos los productos que este rincón pueden ofrecerles.

Aunque los pósters puedan parecer algo vintage y que cada vez hay menos, en 'Tupóster' se puede encontrar casi cualquier cosa, incluso los personajes o películas más modernas. Además, esto no solo se puede comprar de forma física, Leo también tiene una tienda online, tuposter.com, que permite comprar desde casa todos sus artículos.

Asimismo, se puede hacer que cualquier tipo de imagen sea un póster. Te permite personalizar todo, desde el tamaño, hasta el color del marco o canto. Estos servicios ya son populares por más países a parte de España, como pueden ser Francia o Estados Unidos, donde Leo tiene fieles seguidores de sus obras.