La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina

María Dolores Martínez Jueves, 16 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

La tienda de ultramarinos 'Sexitana' en la calle Darrillo Magdalena (justo al lado de Puentezuelas) es un claro ejemplo de cómo la ilusión y el trabajo duro pueden convertir a un pequeño negocio de barrio en todo un referente. Lo saben muy bien esos clientes (muchos de ellos mayores) que cogen el autobús cada semana desde sus pueblos para comprar el queso fresco o el requesón recién hecho por las queserías granadinas. También los incondicionales de la mozzarella y la burrata fresca de búfala, de su vermut casero de Almuñécar, de la sobrasada mallorquina o del 'Olavidia' de Queso y Besos de Guarromán, el mejor queso del mundo 2022. Basta acercarse a sólo unos metros del local para empezar a percibir el olor característico de todo lo que hay dentro (como haría el ratón de madera que nos mira sentado en lo alto del frigorífico de Sexitana).

En dos semanas Vanessa Calderón de Haro, de madre sexitana y padre mallorquín, cumplirá seis años al frente de este negocio. Con anterioridad había estado en Mallorca y diez años en el mercado de abastos de Almuñécar. En la isla «vendía producto de mi padre, sobrasada y queso Mahón, y hacíamos ferias en la península. Como mi madre vivía en Almuñécar y yo tenía ganas de volver, monté la tienda allí con productos que había traído de Mallorca y productos granadinos».

Se siente muy orgullosa de su vermut. «En Almuñécar nos conocen por eso. Cuando abrí la tienda en Granada todo el mundo sabía que Sexitana era de vermut casero porque me compraban mucho». Vanessa también puede llevar muy a gala ser toda una embajadora de los quesos granadinos, que «vende mucho». De Güéjar Sierra, Padul, Huétor Santillán, Alhama… pero también ser de las pocas personas que puede acceder al «mejor queso del mundo que tenemos en Jaén», gracias a su amistad con la quesería. Es el Olavidia de Quesos&Besos. «Se hizo famoso y es el que más vendo, sobre todo para gente de afuera». Cuenta que, incluso, ha habido japoneses que han buscado expresamente su local para comprarlo por haber sido premiado con el 'Óscar de los quesos', los World Cheese Awards.

Después de 42 años en los que se han presentado quesos españoles en este concurso internacional, este se hizo con el galardón por presentar un tipo de camembert de pasta blanda, realizado con queso de cabra, en lugar de leche de vaca. Una rareza. «Al ser de Jaén, en lugar de poner un carbón vegetal cualquiera, pusieron un carbón del hueso de la aceituna. Por eso era un queso con un sabor muy particular, intenso y de una textura maravillosa». Todos los martes recibe una treintena de quesos de esta variedad y «para jueves o viernes ya no queda ninguno».

Con respecto a los quesos granadinos y el reconocimiento que tienen a nivel nacional, lamenta que seamos «muy desconocidos» y que en las ferias del queso que se celebran tengamos poquísima representación. En Granada «hay muchas queserías con quesos de cabra maravillosos, pero en la ciudad no se ha movido nada por ellas. Ni siquiera tenemos una denominación de origen, que es la mejor manera de darse a conocer nacional e internacionalmente».

Vanessa está especializada en todo tipo de quesos españoles por hacer ferias por todo el país desde hace 24 años. Por ello, «tiene acceso a muchos quesos artesanos que hoy en día no se pueden vender en ningún lado». Dentro de su enorme variedad hay algunos internacionales, como los franceses o el parmesano, pero prefiere apostar fuerte por el producto español. De ahí que podamos encontrar quesos gallegos, asturianos, cántabros, de Menorca «porque es mi isla», canarios, zamoranos y manchegos. De la tierra y de cabra granadina tiene hasta seis queserías que la surten.

Curiosamente, los quesos tienen también sus temporadas, como ocurre con las frutas. «La gente que me conoce viene aquí cada mes preguntándome qué hay nuevo. Ahora viene una buena temporada de quesos azules, en invierno hay quesos que son muy curados y en verano nos centramos más en los quesos tiernos y semi porque son de leche de primavera. Cada mes o, incluso menos, tengo un queso diferente para ofrecer a la gente». Siempre hay básicos, «como el queso de Mahón o de oveja, pero no siempre tienen la misma curación ni los mismos sabores».

La quesería es el fuerte de Vanessa, pero en Sexitana no se queda atrás su vermut y la sobrasada mallorquina. «Es dificilísimo encontrarla en la península y la gente que me conoce sabe que traigo una espectacular».

No es habitual que un pequeño negocio como el suyo logre sobrevivir ante tanto cierre y el imperio de las grandes superficies. «Durante los seis años que he estado aquí he visto como tiendas parecidas a la mía han cerrado. Casi todas, por no decir todas». La diferencia, en su opinión, es que «yo me he centrado mucho en la gente del barrio, de Granada y de los pueblos». Para ello, vende mucho «producto de cercanía, vinos, miel, embutidos, mermelada, aceite..». Con respecto a los embutidos, los trae de la Sierra Parapanda con exquisiteces como el salchichón de pavo con cabeza de ibérica, salchicha blanca y la salchichina ibérica, que es un fuet largo y fino. «Una rareza porque los fuet catalanes son de cerdo blanco normal y éste es ibérico».

Temas

Granada

Almuñécar

Queso